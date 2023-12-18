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الجيش يقبض على 9 مسلّحين ويدمر آلية تحمل متفجرات على الحدود الشمالية

12/18/2023 2:24:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) - الجيش العربي: تحقيقات القوات المسلحة تكشف عن مخططات لاستهداف الأمن الوطني الأردني


- الجيش العربي: ضبط صواريخ نوع روكيت لانشر وصواريخ آر بي جي

- القوات المسلحة: ضبط قناصات وألغام ضد الأفراد

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، باستمرار اشتباك قوات حرس الحدود الأردنية مع المجموعات المسلحة منذ فجر اليوم الاثنين، استطاعت من خلالها إلقاء القبض على تسعة مهربين كانوا مع المجموعات المسلحة، وتم ضبط صاروخ نوع روكيت لانشر عدد (4)، وصاروخ نوع آر بي جي عدد (4)، وألغام ضد الأفراد عدد (10)، وبندقية قنص نوع جي3، وبندقية نوع م16 مجهزة بمنظار قنص، وتدمير سيارة محملة بالمواد المتفجرة، إضافةً إلى ضبط كميات كبيرة جداً من المواد المخدرة، يجري العمل على حصرها لتحويلها إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن التحقيقات الأولية لهذه العمليات والمضبوطات تستهدف الأمن الوطني الأردني، وأن القوات المسلحة تتابع تحركات المجموعات المسلحة وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت، مشيراً إلى أن القوات المسلحة مزودة بمنظومة أمن حدود متطورة عالية الجاهزية من أجل التصدي لكل محاولات اجتياز الحدود الأردنية والاقتراب منها.

MENAFN18122023000072011014ID1107619934

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