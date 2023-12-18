الشهادة شكّة دبوس.. فلسطينيون يرثون الصحفية الغزية حنين القشطان



وأشار البيان إلى أن الصحفية حنين القشطان قد فارقت الحياة نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزل عائلتها في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.



وحنين القشطان صحفية فلسطينية وُلدت في مدينة غزة في 23 سبتمبر/أيلول 1990، وعملت مُعدّة برامج في قناة الكوفية في وقت سابق، وكذلك مقدمة برامج في قناة بلدنا، كما شغلت أيضا وظيفة محررة في موقع "أحوال البلاد" في السابق.

وقبل وفاتها كانت القشطان في صراع مع المرض وتمكنت من التغلب عليه، لكنها رحلت عن عالمنا نتيجة الحرب المدمرة على قطاع غزة.

فلسطينيون يرثون القطشان

كغيرها من الغزيين الذين لم ولن يصبحوا أرقاماً، نعى فلسطينيون الشهيدة صحفية الحقيقة حنين القطشان، فكتب أحمد عبدالله: شكِّة دبوس

تصف حنين الشهادة، وتختار صورتها

قبل أن تنالها.. شكِّة دبوس

والدبوس كلِّه

في قلوبنا..









حنين علي محسن كتبت: لا أعرف حنين علي القشطان

كل ما أعرفه أننا نتشارك باسمنا الأول والثاني

احنا الاثتنين حنين علي

وبنخاف الليل والوحدة

ومن نفس المدينة، المقبرة

حنين يا حنين مع السلامة..

أما حافظ أبو صبرة فعلق على خبر استشهادها قائلا: لم أكن اعرفها مسبقا.. لكن على ما يبدو بأنها كان من ضمن قائمة الاصدقاء لدي لفترة طويلة .. قبل خمسة وأربعين يوما وصلتني منها هذه الرسالة .. صدمتني جدا وقتها .. والان صدمني خبر أنها ارتقت مع عائلتها خلال قصف في منطقة النصيرات ..

الزميلة حنين القشطان إلى رحمة











ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة أسفرت حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي عن استشهاد 18 ألفا و800 فلسطيني وإصابة 51 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء، كما تسببت الحرب في تدمير هائل للبنية التحتية وخلقت "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.



وجاءت هذه الحرب ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة بسبب التصعيد اليومي من قبل إسرائيل واستهدافها الشعب الفلسطيني ومقدساته. -وكالات+الجزيرة

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