وصلتم متأخرين.. المهة أنجزت (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نشرت كتائب القسام اليوم الإثنين، فيديو بعنوان "وصلتم متأخرين المهمة أنجزت".
ويأتي ذلك في رد على إعلان الاحتلال أمس الأحد، اكتشاف ما سمته أكبر الأنفاق في قطاع غزة.
وكان وزير الحرب الإسرئيلي يواف غالانت زار النفق المذكور.
وفهم من الفيديو أن القسام استخدمت النفق المعني في يوم السابع من أكتوبر الماضي خلال معركة طوفان الأقصى وأنجزت المهمة من إنشائه.
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