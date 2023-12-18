وصلتم متأخرين.. المهة أنجزت (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper) نشرت كتائب القسام اليوم الإثنين، فيديو بعنوان "وصلتم متأخرين المهمة أنجزت".

ويأتي ذلك في رد على إعلان الاحتلال أمس الأحد، اكتشاف ما سمته أكبر الأنفاق في قطاع غزة.

وكان وزير الحرب الإسرئيلي يواف غالانت زار النفق المذكور.

وفهم من الفيديو أن القسام استخدمت النفق المعني في يوم السابع من أكتوبر الماضي خلال معركة طوفان الأقصى وأنجزت المهمة من إنشائه.