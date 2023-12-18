أنونيموس السودان تخترق تشات جي بي تي.. بسبب دعمه لإسرائيل



كانت المجموعة أعلنت بالفعل مسؤوليتها عن عدد قليل من حالات انقطاع تشات جي بي تي في الشهر الماضي، وكان آخرها يوم الخميس، إذ قالت شركة أوبن إيه آي المالكة لـ(تشات جي بي تي) يوم الخميس إنها قامت بحل انقطاع كبير استمر لمدة 40 دقيقة تقريباً، ما جعل الخدمة ((غير متاحة بشكل متقطع))، وفقاً لشبكة سي إن بي سي.



وأعلنت جماعة أنونيموس السودان على قناتها على تيليغرام مسؤوليتها عن الهجوم الإلكتروني أثناء انقطاع الخدمة، نقلا عن سي ان ان.



لماذا تهاجَم تشات جي بي تي؟



كان تال برودا رئيس منصة الأبحاث في تشات جي بي تي شارك عدداً من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم إسرائيل خلال الحرب في غزة.



وكتبت المجموعة على قناتها على تيليغرام ((سنواصل استهداف تشات جي بي تي حتى يُطرد تال برودا الداعم للإبادة الجماعية، وحتى يتوقف تشات جي بي تي عن تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم)).



ونشر برودا مساء يوم الأحد اعتذاراً عن بعض التغريدات التي كان نشرها لدعم إسرائيل في إثر أحداث السابع من أكتوبر تشرين الأول على موقع إكس، تويتر سابقاً، وقال في اعتذاره ((صُدمت وشعرت بحزن شديد بعد المذبحة المرعبة التي قامت بها حماس في السابع من أكتوبر في إسرائيل، وعلى المستوى الشخصي، أعرف أشخاصاً كُثراً تعرضوا للأذى بسبب ما حدث، كان غرضي هو تسجيل اعتراضي ضد حماس، ولكن ليس ضد المدنيين في غزة الذين يعانون الآن)).



من هم أنونيموس السودان؟



هي مجموعة قرصنة إلكترونية شاركت في مجموعة متنوعة من هجمات ضد أهداف في السويد والدنمارك وأميركا وأستراليا ودول أخرى منذ أوائل عام 2023، بينما تدعي المجموعة أن مقرها في السودان وتستهدف ما يسمى بـ((النشاط المناهض للمسلمين))، لكن أصولها الفعلية غير واضحة، حيث حدد الباحثون في مجال التهديد روابط لوجستية وأيديولوجية محتملة لروسيا.



تاريخ الاعتداءات



ابتداءً من فبراير شباط عام 2023، هاجمت المجموعة عدداً من المواقع الإلكترونية في السويد والدنمارك، وذلك رداً على ناشط يميني متطرف أحرق نسخة من القرآن علناً.

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وفي أبريل 2023، هاجمت المجموعة عدداً من المواقع الإلكترونية الإسرائيلية، لدعمها للجيش الإسرائيلي خلال مواجهات بينه وبين حركة حماس.



في يوليو من عام 2023، هاجمت المجموعة موقع إيه أو ثري، بدعوى اعتراضات دينية على محتوى الموقع.

ففي مارس 2023، هاجمت شركتا أنونيموس السودان وكيلنت سلسلة من الجامعات والمستشفيات والمطارات الأسترالية.



وفي يونيو من عام 2023، هددت المجموعتان، بالإضافة إلى مجموعة الهجوم ريفيل، بمهاجمة البنية التحتية المصرفية الحيوية لأسباب تتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا.



لذا يعتقد بعض الباحثين في مجال التهديد أن المجموعة تنبع من روسيا أو تدعمها فإلى جانب التعاون بينهما تُرجح ذلك اللغة التي تتواصل بها أنونيموس السودان وطرق الهجوم، ولا تزال الجهود لمعرفة المزيد عن أصول المجموعة ودوافعها مستمرة.



سلسلة هجمات إلكترونية على إسرائيل



كان قراصنة ذوو دوافع سياسية قاموا بهجمات إلكترونية رداً على إسرائيل فور بدء هجومها على غزة، وفقاً لموقع آكسيوس.



ففي التاسع من أكتوبر تشرين الأول قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن موقعها الإلكتروني تعطل بسبب سلسلة من الهجمات الإلكترونية، وأعلنت أنونيموس السودان مسؤوليتها عنها.

واستغلت مجموعة أنونغوست المؤيدة لفلسطين ثغرة في تطبيق ريدأليرت، الذي ينبه المستخدمين إلى إطلاق الصواريخ في الوقت الفعلي، وأرسلت تنبيهات زائفة حول قنبلة نووية، وفقاً لباحثين في غورب آي بي.



وزعمت مجموعة أشباح فلسطين، وهي مجموعة قرصنة أخرى مؤيدة لفلسطين، في مجموعتها على تيليغرام يوم الاثنين أنها هاجمت مجموعة من المنظمات، بما في ذلك وزارة الخارجية الإسرائيلية ومطار بن غوريون وغيرهما.

2023