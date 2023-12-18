الصحة العالمية تبين أثر التغير المناخي على صحتنا



أسواق المال كوب 28 تغير المناخ.. كيف أصبح قضية استثمارية بعوائد تنافسية؟

وشرح ليندروم أن تغير المناخ يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في المدن، وبالتالي فإن أي شخص يعاني من حالة مرضية مسبقًا أو إذا كان سنه كبيرا أو إذا كان يعاني، على سبيل المثال، من أمراض القلب، فإنه لسوء الحظ يكون أكثر عرضة للإصابة بنوبة مرضية عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة جدًا أو يمكن في بعض الحالات أن يصل الأمر إلى حدوث وفيات في درجات حرارة شديدة الارتفاع.



جاءت تصريحات ليندروم في سياق لقاء من الحلقات المتلفزة "العلوم في خمس"، أجرته فيسميتا جوبتا سميث، حول السيناريوهات المستقبلية وما يمكن أن يقوم به كل شخص لمواجهة تأثير تغير المناخ.



تلوث الهواء



وأضاف ليندروم أن هناك آثارا أخرى لتغير المناخ على البيئة، لذا فإن درجات الحرارة المتزايدة والتغيرات في أنماط هطول الأمطار في بعض أجزاء العالم تؤدي إلى جفاف البيئة، وتجفيف الغابات، ما يجعل من السهل حدوث حرائق غابات شديدة أكثر وأقوى، موضحًا أن حرائق الغابات تؤدي إلى مقتل الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر.



وقال ليندروم إن حرائق الغابات تؤدي إلى مستويات هائلة من تلوث الهواء، والذي يعد أحد أكبر الأسباب القاتلة، مشيرًا إلى أن حوالي 7 ملايين شخص يقضون سنوياً حول العالم بسبب التلوث.



الأمراض المعدية



ومضى ليندروم قائلًا إن تغير المناخ يجعل من السهل نقل الأمراض المعدية التي ينقلها البعوض مثل الملاريا أو حمى الضنك، أو الأمراض المنقولة بالمياه، وأمراض الإسهال، والكوليرا، وما إلى ذلك، مشيرًا إلى أن التأثير النهائي لتغير المناخ هو في الواقع جعل بعض أجزاء العالم غير صالحة للسكن، حيث إنه إما أن يصبح الجو جافًا جدًا بحيث لا يمكن الاستمرار في الزراعة فيه أو من خلال زيادة ارتفاع مستوى سطح البحر.



وأضاف أنه بدأت بالفعل حالات غمر للجزر، بما يشمل بعض البلدان بأكملها، ولا يمكن حقًا الحفاظ على صحة جيدة عندما يضطر السكان إلى الابتعاد عن المكان الذي يعيشون فيه.



سيناريوهات مثيرة للقلق



وقال ليندروم إن بعض السيناريوهات لا تتضمن أخبارًا جيدة لأن هناك بالفعل لمحة عن العواقب الوخيمة بالفعل. وأردف قائلًا إن درجات الحرارة القياسية التي يشهدها العالم حاليًا ستصبح هي القاعدة السائدة حول العالم خلال عقدين من الزمن.

واستشهد ليندروم بما شهدته قارة أوروبا من درجات حرارة قياسية وموجات حارة في جميع أنحاء آسيا، والذي أدى بشكل مباشر إلى دخول أشخاص إلى المستشفيات بشكل مكتظ وفي بعض الحالات في بعض الأحداث التاريخية، وأن الأمر وصل إلى أعداد كبيرة من الوفيات، فيما يمكن أن يكون، لسوء الحظ، جزء من السيناريوهات التي يمكن أن يراها العالم بالمستقبل.



وفي هذا السياق، حذر ليندروم من أن المزيد من دول العالم مناسبة لانتقال الملاريا أو لانتقال حمى الضنك، لذلك يجب أن تكون قادرة على مواكبة تلك التداعيات والتقليل من خسائرها.



عصفوران بحجر



وأوصى ليندروم بضرورة أن يكون هناك تطوير للخطط وتنفيذ الاستثمارات في المستشفيات، إلى جانب تدريب القوى العاملة الصحية، من أجل تأهيلهم لحماية الضحايا من آثار تغير المناخ، في إطار استراتيجية لإعداد الأنظمة الصحية للصمود في مواجهة تأثيرات تغير المناخ.



ورجح ليندروم أنه، في كثير من الحالات، يمكن ضرب عصفورين بحجر واحد، على سبيل المثال، توفير الطاقة المتجددة من خلال الألواح الشمسية، لمرافق الرعاية الصحية، والتي هي أكثر مرونة في مواجهة مخاطر المناخ، وفي الوقت نفسه هي أرخص في التكاليف والتشغيل كما أنها تقلل من التأثير البيئي الضار.



خبر سار



وعلى مستوى الأفراد، قال ليندروم إن الخبر السار هو أن هناك الكثير الذي يمكن القيام به، والذي يشتمل في بعض أجزائه على مجرد إدراك المخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ، بمعنى أن الأشخاص الذين لا يتحملون درجات الحرارة المرتفعة لأسباب متعددة يمكنهم حماية أنفسهم عن طريق الترطيب، من خلال البقاء بعيدًا عن الشمس والانتباه إلى تحذيرات الطقس.

وأضاف أنه يتعين على الجميع، كأفراد، أن يصبحوا أكثر ذكاءً تجاه المناخ من أجل حماية صحتهم في المقام الأول، نقلا عن العربية نت.





اتفاق باريس ودعم الحكومات



أما الأمر الثاني، الذي يمكن القيام به هو أن العديد من الأشياء المهمة للحد من تغير المناخ مفيدة للصحة. واستطرد قائلًا إن اتفاق باريس للحد من تغير المناخ من المحتمل أن يكون أهم اتفاق صحي في هذا القرن، لأنه إذا نجحت الجهود والخطط من أجل التحول إلى نظام الطاقة النظيفة أو حتى كأفراد، إذا كانوا قادرين على ذلك، القيام بالمشي أو ركوب الدراجة عند التوجه إلى العمل أو المدرسة أو لتحسين النظام الغذائي بحيث يكون أكثر استدامة وصحة.



وأشار ليندروم إلى أنها خطوات يمكن أن تكون جيدة حقا لهذا الكوكب ولصحة كل شخص على وجه الأرض، ناصحًا بأن يدعم الأفراد السياسات والقادة القادرين على اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة تعمل على تحسين صحة البشر وتحمي كوكب الأرض أيضًا.