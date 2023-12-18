حصل على 89.6%.. السيسي يفوز برئاسة مصر لولاية جديدة

حصل على 89.6%.. السيسي يفوز برئاسة مصر لولاية جديدة
التاريخ
12/18/2023 2:23:24 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر اليوم الاثنين، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة، بعد حصوله على 89.6% من أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.
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