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حصل على 89.6%.. السيسي يفوز برئاسة مصر لولاية جديدة

12/18/2023 2:23:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر اليوم الاثنين، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة، بعد حصوله على 89.6% من أصوات الناخبين في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.

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