كورنيت ينسف همرًا إسرائيليا في غزة (فيديو)

كورنيت ينسف همرًا إسرائيليا في غزة (فيديو)
التاريخ
12/18/2023 2:23:23 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) فجر مقاتلو القسام جيبا صهيونيا من نوع همر، بعد استهدافه بصاروخ "كورنيت" مضاد للدروع شمال شرق بيت لاهيا.
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