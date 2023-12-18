القسام تستهدف قوات خاصة وآليات إسرائيلية في بيت لاهيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت
كتائب القسام إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية"
بقوة إسرائيلية راجلة متحصنة داخل مبنى في بيت لاهيا، ومن ثم استهدافها
بقذيفة "الياسين تي بي جي" والاشتباك معها من نقطة صفر والإجهاز على جميع
أفراد القوة.
وأضافت الكتائب أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية وجرافة عسكرية من نوع "دي
9" بقذيفتي "الياسين 105" في بيت لاهيا، كما فجرت عددًا من العبوات
المضادة للأفراد في جنود الاحتلال الذين حاولوا إنقاذ الجرحى.
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