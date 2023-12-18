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القسام تستهدف قوات خاصة وآليات إسرائيلية في بيت لاهيا

12/18/2023 2:23:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد "رعدية" بقوة إسرائيلية راجلة متحصنة داخل مبنى في بيت لاهيا، ومن ثم استهدافها بقذيفة "الياسين تي بي جي" والاشتباك معها من نقطة صفر والإجهاز على جميع أفراد القوة.


وأضافت الكتائب أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية وجرافة عسكرية من نوع "دي 9" بقذيفتي "الياسين 105" في بيت لاهيا، كما فجرت عددًا من العبوات المضادة للأفراد في جنود الاحتلال الذين حاولوا إنقاذ الجرحى.

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