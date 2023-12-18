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الملك مهنئا الرئيس المصري بإعادة انتخابه: علاقاتنا متجذرة وتعاوننا نموذجي

12/18/2023 2:23:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة.


وأكد جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية
وحكومتها الحرص على توطيد العلاقات المتجذرة والتعاون النموذجي بين البلدين
الشقيقين، مشددا على إدامة التنسيق الوثيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق
المصالح المشتركة ويعزز وحدة الصف العربي، ويوحد المواقف لمواجهة التحديات.
وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة مواصلة العمل معا لوقف العدوان
الإسرائيلي على غزة، والدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية.


وأعرب جلالته عن تمنياته للرئيس السيسي بالتوفيق، مشيدا بجهوده الدؤوبة في تعزيز مسيرة التقدم والتطوير في الشقيقة مصر، وتحقيق الازدهار لشعبها العزيز.
-(بترا)

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