جيش الاحتلال يعلن مقتل 7 عسكريين في معارك اليوم بغزة
التاريخ
12/18/2023 2:23:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، مقتل جنديين آخريين في معارك شمال وجنوب قطاع
غزة، ليرتفع بذلك العدد المعلن لقتلاه اليوم الاثنين إلى 7 ضباط وجنود.
MENAFN18122023000072011014ID1107619920
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.