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جيش الاحتلال يعلن مقتل 7 عسكريين في معارك اليوم بغزة

12/18/2023 2:23:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين، مقتل جنديين آخريين في معارك شمال وجنوب قطاع غزة، ليرتفع بذلك العدد المعلن لقتلاه اليوم الاثنين إلى 7 ضباط وجنود.

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