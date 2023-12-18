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لا تتركونا نشيخ.. رسالة أسرى إسرائيليين في غزة - فيديو

12/18/2023 2:23:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت كتائب القسام مساء الاثنين، رسالة مصورة لأسرى إسرائيليين في قطاع غزة لحكومة الاحتلال الإسرائيلية وعوائلهم، يقولون فيها "لا تتركونا نشيخ".


وأكد الأسرى الإسرائيليون في فيديو القسام أنهم شاركوا في تأسيس الجيش الإسرائيلي ويخشون أن يقتلهم سلاح الجو التابع له.

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