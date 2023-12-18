لا تتركونا نشيخ.. رسالة أسرى إسرائيليين في غزة - فيديو

لا تتركونا نشيخ.. رسالة أسرى إسرائيليين في غزة - فيديو
التاريخ
12/18/2023 2:23:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نشرت كتائب القسام مساء الاثنين، رسالة مصورة لأسرى إسرائيليين في قطاع غزة لحكومة الاحتلال الإسرائيلية وعوائلهم، يقولون فيها "لا تتركونا نشيخ".
وأكد الأسرى الإسرائيليون في فيديو القسام أنهم شاركوا في تأسيس الجيش الإسرائيلي ويخشون أن يقتلهم سلاح الجو التابع له.
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