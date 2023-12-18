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غوارديولا: الدوري السعودي قوي.. وجذب أنظار العالم

12/18/2023 2:23:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الاثنين، أن السعودية جذبت أنظار العالم بعد الحراك الواسع لاسيما في القطاع الرياضي.

وقال المدرب الإسباني الشهير خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل مباراة فريقه أمام أوراوا الياباني ضمن نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في جدة: السعودية دولة قوية اقتصاديا، والتطور في الدوري واضح، الجميع يحترم المنافسة هناك مع الكثير من الاستثمارات، وأرى الكثير من المشجعين ينظرون إلى السعودية بعد هذه التطورات.

وفاز مانشستر سيتي هذا العام بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا لكنه لم يفز بكأس العالم للأندية من قبل وهو اللقب الذي حققه غوارديولا مرتين مع برشلونة ومرة مع بايرن ميونيخ.

وأضاف: من دواعي سروري أن أكون هنا. إنها المرة الأولى لمانشستر سيتي هنا. نحن لا نعتبر الفوز أمرا مسلما به. إنه امتياز وفخر أن نكون هنا. نعلم مدى صعوبة الفوز بهذه البطولة وأنه يجب أن تكون قد قمت بشيء خاص في الماضي.. إنها المرة الرابعة لي التي أخوض فيها هذه البطولة وفي المرات السابقة كان الدور قبل النهائي صعبا جدا، وكان خادعا بحق في كل مرة. نريد الفوز باللقب. بمجرد وصولنا إلى هنا، فهي بطولة لم نكن نملكها. نريد إغلاق الدائرة الصغيرة والفوز بكل البطولات التي يمكننا الفوز بها. هذه هي الجائزة الأخيرة.

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