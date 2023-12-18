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إسرائيل تسير نحو احتلال كامل لغزة

12/18/2023 2:23:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: تسفي برئيل
18/12/2023

"نحن مصممون على تدمير ممر الإرهاب هذا"، هكذا أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في العام 2018 عندما غزت القوات التركية الأراضي السورية واحتلت مدينة عفرين الكردية في شمال سورية، في عملية عسكرية سميت "غصن شجرة الزيتون". هذه كانت عملية الاحتلال الثالثة في الحملة التي بدأت في 2016 والتي هدفت الى طرد التواجد المسلح للقوات الكردية على طول الحدود بين سورية وتركيا.
عشرات آلاف السكان الأكراد هربوا من المدينة، والقوات التركية بمشاركة ميليشيات المتمردين السوريين التي تعمل تحت قيادة تركيا وضعت آلاف المهجرين السوريين تحت إدارتها. هؤلاء احتلوا البيوت المهجورة وما يزالون حتى الآن يعيشون فيها. ولكن هذا الاحتلال، مثل احتلال مناطق أخرى في سورية غرب نهر الفرات، لم يعف الأتراك من الحاجة الى العمل عسكريا. تركيا تقصف بشكل دائم المناطق التي تقع داخل الأراضي السورية والتي تسيطر عليها القوات الكردية، برعاية ودعم وتمويل الجيش الأميركي.
من دون الإعلان عن ذلك، يبدو أن استراتيجية إسرائيل الآخذة في التبلور بالنسبة لغزة يمكن أن يتم إغراؤها وأن تحاكي نموذج الاحتلال التركي في سورية. إسرائيل تعلن في الحقيقة بأنها لا تنوي احتلال قطاع غزة، لكنها أيضا لا تخطط للانسحاب منه. وحسب رئيس الحكومة "نحن سنبقى في غزة للوقت الذي نحتاجه دون تحديد الشروط المطلوبة التي ستسمح بانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع ومتى ستنضج هذه الظروف".
يبدو أنه يوجد في مفهوم "تدمير حماس" ما من شأنه أن يشكل الشرط الضروري لإنهاء الحرب، لكن هذا وحده غير كاف. الآن حماس لا يمكنها إدارة الحياة المدنية في غزة، الخدمات الصحية والتعليم والمحاكم والشرطة، والخدمات المدنية الأخرى غير موجودة. أكثر من مليوني شخص، الذين هم سكان القطاع، يعيشون كلاجئين من دون أي عنوان مدني يتوجهون اليه. منظمات الإغاثة تجد صعوبة في تحمل العبء، وإرساليات الغذاء والدواء التي تصل الى القطاع، ليس فقط أنها غير كافية ولو بشكل قليل للاحتياجات الضرورية، بل لا توجد في القطاع أي جهة مسؤولة يمكنها إدارة توزيعها. من ناحية مدنية، يمكن القول إن حماس غير موجودة، لكن القطاع ما يزال مليئا بأنواع السلاح المختلفة والأنفاق القتالية التي يتم الكشف عنها كل يوم. يمكن الافتراض، بشكل مؤكد، أن الأنفاق تخترق الحدود بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة وتستمر في لعب دور في ضخ السلاح والذخيرة والمعدات الكثيرة. والقتال سيستمر لفترة طويلة يمكن أن تصل الى أشهر، الى حين تستطيع إسرائيل الإعلان بأن البنية التحتية لحماس لم تعد تشكل أي تهديد.
إزاء ذلك، يستمر الضغط الأميركي والدولي على إسرائيل لإنهاء مرحلة القتال خلال بضعة أسابيع، ربما حتى نهاية الشهر. نتنياهو رد على هذا الضغط قبل أسبوع في جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن، التي اقتبس فيها وهو يقول "بن غوريون كان زعيما مشهورا، لكن في النهاية استسلم للضغط الأميركي. رئيس الحكومة الذي لا يمكنه الصمود أمام الضغط الأميركي يجب ألا يجلس في مكتب رئيس الحكومة".
يبدو أن نتنياهو يتبنى هنا نظرية غطرسة اردوغان وكأنهما أخوان. "لا يمكن لأي مقاطعة من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو حتى السلاح الذي يملأ المنطقة (القصد هو السلاح الذي أرسلته الولايات المتحدة وأوروبا للأكراد)، وقفنا في معالجة هذه القضية (الإرهاب). نحن نعمل المطلوب وسنستمر في فعل ذلك، ولا نحتاج تصريح من أي أحد"، أعلن اردوغان في 2019. وفي مناسبة أخرى يمكن ويجب عرض الفجوة الكبيرة بين موقف إسرائيل الذي يعتمد بشكل مطلق على المساعدة العسكرية والسياسية الأميركية وبين موقف تركيا التي تناور بشكل جيد بين واشنطن وموسكو وبين أوروبا ودول الخليج. ولكن في كل ما يتعلق بأسلوب القتال ضد الإرهاب الذي مصدره منطقة جغرافية على الحدود، فهناك عدة دروس مهمة التي يمكن لتركيا أن تعلمها لإسرائيل.
نتنياهو يحاول بيع للولايات المتحدة، ولمواطني إسرائيل أيضا، الخدعة التي تسمى "نموذج المناطق ب" الفلسطيني في الضفة الغربية. وبحسب هذا النموذج، عند انتهاء مرحلة القتال الأساسية، الجيش الإسرائيلي سيخرج من القطاع ولكنه سيستمر في دخول المنطقة حسب الحاجة. يبدو أن هذا نموذج من السهل استيعابه، وهو يتجاوز الحاجة الى الاحتلال المباشر، حيث إنه بهذه الطريقة يعمل الجيش الإسرائيلي في الضفة في الوقت الذي يدير فيه القتال ضد خلايا المقاومة وتنظيمات واسعة النطاق مثلما في مخيم جنين ونابلس التي توجد في المناطق أ، وهي ضمن صلاحيات السلطة الفلسطينية أمنيا ومدنيا، أو في العمليات "الجارية" في المدن الفلسطينية التي توجد في مناطق ب، التي توجد فيها لإسرائيل مسؤولية وصلاحية أمنية وللسلطة الفلسطينية مسؤولية مدنية.
لكن هذا المشهد المزيف لا يساعد. فالجيش الإسرائيلي يوجد في الضفة بشكل كامل، وهو لا يعمل فيها من قواعد توجد داخل أراضي إسرائيل. وحتى لو تم الافتراض بأن الجيش سيقوم بسحب قواته الى قواعد خارج القطاع، وأن يدخل اليه "حسب الحاجة"، فإنه حتى الآن لا يوجد لديه أو لدى الحكومة أي رد على أسئلة حاسمة مثل من الذي سيدير المنظمات المدنية، ومن سيبدأ في أعمال الترميم، من أين ستأتي مواد البناء، هل معبر رفح سيكون مفتوحا على مصراعيه، هل إسرائيل ستسمح بمد خط كهرباء مناسب من العريش الى غزة، ما هي أجهزة الشرطة التي ستعالج الأمن الداخلي وأعمال القتل والسرقة وأعمال العنف والعصابات، التي بالتأكيد ستكون مسلحة؟.
في الضفة، بكل فسادها وعجزها، السلطة الفلسطينية تنجح في إدارة الميزانية وجباية الضرائب وتشغيل الشرطة وإدارة المدارس والمستشفيات. في القطاع، كما أوضح نتنياهو في السابق بشكل قاطع، السلطة لن تستطيع العمل، لكن أيضا لا توجد أي خطة لآلية أخرى ستوافق إسرائيل على أن تسلمها المسؤولية عن هذه المجالات. في هذه الأثناء، الخطة الواقعية الوحيدة هي أن الجيش الإسرائيلي لا يمكنه فقط أن يكون ضيفا عابرا على الاحتياجات الأمنية، بل سيتحول الى محتل مباشر وكامل، يسيطر على كل مجالات الحياة طوال الوقت ولسنوات.
تركيا أدركت ذلك جيدا عندما أقامت في عفرين وفي مناطق أخرى محتلة أجهزة حكم مدنية محلية، تعتمد على موظفين أتراك وميليشيات أقامت مجالس محلية تحت إشراف تركيا. مركز السيطرة في عفرين يوجد في إقليم هتاي في تركيا، وهو يسيطر عن طريق حاكم تم تعيينه من قبلها. الأطباء والمعلمون وموظفو البلدية وكل المسؤولين الآخرين يتم تعيينهم مباشرة من قبل "الحاكم" التركي. الشرطة هناك تخضع أيضا للسلطات التركية، في حين أن القوات التركية توجد في قواعد على مداخل المدينة، في مناطق التماس مع المناطق الكردية. تركيا شكلت في 2017 الجيش السوري الوطني (يجب عدم الخلط بينه وبين جيش النظام) الذي يتكون من عشرات الميليشيات التي وحدت في جسم عسكري واحد يخدم تركيا بالأساس كقوة قتالية تكتيكية ضد الخلايا الكردية. هذا احتلال مباشر بالضبط، والقوات التركية توجد في المكان بقوة. تركيا استنتجت منذ بداية الاحتلال بأن اختراع "الدخول والخروج" لأغراض أمنية لا يعد واقعيا. لكن توجد لتركيا أفضليات لا توجد لإسرائيل. ففي غزة لا توجد ميليشيات مسلحة ستكون مخلصة لإسرائيل وتوافق على إدارة القطاع من أجلها، إلا إذا كانت إسرائيل تحلم مرة أخرى بالمشروع الفاشل لـ"روابط القرى".
معظم النشاطات المدنية تمولها تركيا بأموال الضرائب والرسوم والجمارك التي تتم جبايتها من السكان. ميزانية الاحتلال في غزة في المقابل يجب أن تأتي من خزينة الدولة لأنه في المستقبل القريب غزة لن تتمكن من توفير مصادر دخل من الضرائب أو الإنتاج أو التصدير. ومشكوك فيه أن توافق الدول العربية والغربية على ضخ الأموال باستثناء المساعدات الإنسانية التي سترسخ الاحتلال الإسرائيلي.
الدرس التركي الأكثر أهمية، المشترك بينها وبين إسرائيل، هو أن الاحتلال المباشر الذي يشمل تواجدا عسكريا كبيرا لن يمنع الهجمات عليها، ليس فقط في عفرين بل داخل تركيا نفسها. لذلك لا يجب علينا الابتعاد حتى تركيا. فالاحتلال العسكري الكامل في الضفة (وقبل ذلك في غزة) لم يمنع العمليات وإطلاق صواريخ القسام وزرع العبوات الناسفة. هذا هو الدرس نفسه الذي تعلمه الأميركيون من الاحتلال المباشر في أفغانستان والعراق، والسعودية في اليمن، وأيضا روسيا في أفغانستان. دائما يمكن تجربة ذلك مرة أخرى وتوقع نهاية مختلفة.

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