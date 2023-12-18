Tuesday, 19 December 2023 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيف نرثي كل أطفال غزة؟

12/18/2023 2:23:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ريتشارد هول* - (إندبندنت عربية) 2023/12/16

كيف نحيي ذكرى حياة بالكاد بدأت؟ لعل الأهل وحدهم هم الجديرون بمثل هذه المهمة الشاقة. فقد شاهدوا أطفالهم يكبرون، ويضحكون، وتتغير ملامحهم الدقيقة بألف طريقة كل يوم. ولكن، ماذا لو قُتل الأهل مع أطفالهم؟ من يستطيع عندئد أن يعطي القصة حقها؟
طرحنا هذه الأسئلة على أنفسنا أثناء محاولتنا الكتابة عن الأطفال الذين قتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة. وقد أزهق القصف أكثر من 7 آلاف روح يافعة بريئة في هذا الصراع. وهو عدد ضخم جدًا حتى أنه يطمس مأساة كل حالة على حدة. وقد صفت الأمم المتحدة غزة بـ"مقبرة الأطفال"، لكن الحقيقة أسوأ بكثير، لأن حجم القتلى كان كبيراً لدرجة أن كثيرين لم يحظوا بكرامة الحصول على مقبرة لأجسادهم، ودُفِن البعض منهم ليتم العثور عليهم فيها بينما ما تزال أجساد الآلاف تقبع تحت الركام.
من خلال عملنا في تقرير أعددناه وسردنا فيه قصصًا 9 أطفال، تمنينا معرفة المزيد عن الآلاف الآخرين الذين أزهقت أرواحهم في هذه الحرب. ومن خلال تأريخ حيواتهم، مهما كانت قصيرة، كنا نريد تحويلهم من مجرد أرقام إلى بشر لهم أسماء، كانوا يعيشون ويتنفسون. ويسعى مشروع بعنوان "شهداء غزة" إلى فعل ذلك على نطاق أوسع بكثير.
كانت إحدى أكثر العقبات التي واجهناها إيلامًا أثناء توثيق الحياة المشرقة لهؤلاء الأطفال هي أن غالبية أهاليهم قُتلوا معهم أيضاً. وهو ما دفعنا إلى التحدث مع أفراد العائلة الموسعة، كالعمات والأعمام والأجداد والجدات. وفيما تجلى حبهم لهؤلاء الأطفال بطريقة لا جدال فيها، فإن حزنهم الشديد غالباً ما جعل من الصعب عليهم وصف ما ميز هؤلاء الأطفال من خصائص فريدة وأمور أحبوها، ومزايا اعتاد الأهل أو الأقارب رؤيتها يومياً. وتمثل ما قالوه عن ذلك في عموميات نابعة من القلب على غرار: "كان ولداً مثالياً" أو "كانت فتاة شديدة الذكاء" أو "أحبت والدها كثيراً".
لهذا ركزنا على التفاصيل الصغيرة. طلبنا من العائلات مشاركتنا اللحظات الصغيرة التي يتذكرون أنهم أمضوها مع هؤلاء الأطفال. ومن ذلك ما يتذكره محمود الكرونز عن رحلة تخييم مع ابن أخيه عمر لم يتوقف خلالها عن إطلاق صرخات شبيهة بأصوات الحيوانات. وتذكر هاني المدهون ابنة أخيه سوار التي كانت مولعة ببناته عندما يزورون غزة في فصل الصيف. كما سمعنا عن الصعوبات التي واجهوها خلال الأسابيع الأخيرة من حياتهم ومحاولاتهم التحلي بالشجاعة من أجل أهلهم، وكيف رأوا عائلاتهم تُقتل أمام أعينهم، وكيف أن بعضهم مات جائعاً كما حدث لغِنى الكرونز ابنة الثمانية أعوام.
اكتشفنا أن بعض العائلات بحثت تحت الحطام والركام لأيام متواصلة للعثور على أجسادهم. وقد قذف الانفجار بجسد عمر المدهون بعيداً من منزله وعثر أحد الغرباء على جثته خارج منطقة البحث على بعد 20 متراً. واستغرقت العائلة أياماً أخرى للعثور على أخيه علي. وفي تلك الأثناء، كانت جدة الولدين تحرس بقايا منزلهم لمنع الكلاب من العثور على أجسادهم والوصول إليها قبل العائلة.
تخبرنا تلك اللحظات شيئًا عن الأرواح اليافعة التي أُزهقت في غزة، ولكنها لا تجيب عن السؤال الأكبر. لماذا يُقتل الكثير من الأطفال أصلاً؟
تزودنا بعض الأسباب الكامنة بالسياق لكي نتمكن من الإجابة عن هذا السؤال. أولاً، تعتبر غزة واحدة من المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم؛ إذ يعيش 2.2 مليون نسمة في القطاع الممتد على مساحة 25 ميلاً، وبالتالي يكون من شأن أي نوع من النزاعات في ذلك الموقع الضيق أن يتسبب بإصابات هائلة في صفوف المدنيين. وأكثر من نصف أولئك السكان هم من الأطفال، مما يعني أنهم سيشكلون عدداً كبيراً من الإصابات والضحايا. وقد شكلت النساء والأطفا فعليًا نحو 70 في المئة من عدد الوفيات في غزة منذ تشرين الأول (أكتوبر).
ثانياً، إن "حماس" ليست جيشاً نظامياً تقليدياً ولا يحارب مقاتلوها ببزات عسكرية في الساحات المفتوحة، وإنمايتنقلون بين السكان وعبر شبكات الأنفاق. وبالتالي، تكون العديد من الأهداف من "حماس" قريبة من البنى التحتية المدنية.
ولكن، حتى مع أخذ هذه العوامل وغيرها في الاعتبار، فإن المدنيين يُقتَلون بوتيرة لا سابقة لها في غزة، وتفوق أعدادهم مثيلاتها من الضحايا في النزاعات السابقة التي اندلعت هناك وفي أي حروب أخرى حديثة، مثل الحرب الأميركية في أفغانستان أو ضد تنظيم "داعش" في سورية والعراق.
إن حجم القصف في غزة هو أحد المؤشرات العديدة التي تشير إلى أن إسرائيل قررت أن هذه الخسائر البشرية المرتفعة، بما في ذلك آلاف الأطفال، هو ثمن يستحق أن يدفع لتحقيق أهدافها العسكرية هناك.
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الحرب التي اندلعت رداً على مقتل ما يفوق 840 مدنياً و300 جندي ورجل أمن واختطاف أكثر من 200 آخرين من الإسرائيليين، بأنها قتال ضد "أعداء الحضارة". ونفى الجيش الإسرائيلي قيامه باستهداف المدنيين وألقى باللوم عوضاً عن ذلك على "حماس" لاستخدامها المدنيين كدروع بشرية. كما أعلنت إسرائيل أنه لا يمكن لومها على مقتل المدنيين في المناطق التي أمرت بإخلائها مثل شمال غزة. ولكن، خلال الحرب الدائرة، قصفت إسرائيل ما تعتبره مواقع آمنة كالمستشفيات، والمساجد، ومدارس وملاجئ تابعة للأمم المتحدة.
وأعلن المسؤولون الإسرائيليون علناً أن إسرائيل ركزت بشكل أقل على الدقة مقارنة بمعارك سابقة. وفي 10 تشرين الأول (أكتوبر)، أي بعد ثلاثة أيام من الهجوم الذي شنته "حماس" وقبل أن تطلق إسرائيل غزوها البري، قال المتحدث باسم جيشها، دانيال هاغاري، أن "آلاف الأطنان من الذخيرة" استخدمت في غزة، مضيفاً أنه "مع موازنة الدقة بحجم الأضرار، ينصب تركيزنا في الوقت الحالي أكثر على التسبب بأكبر قدر ممكن من الضرر وليس على الدقة".
ويعني التسبب بأكبر ضرر فعلياً على الأرض في غزة تكدس مزيد من الجثث الصغيرة المغطاة بالغبار.
كما خلصت العديد من التحقيقات التي أجريت حول اختيار إسرائيل للأهداف في غزة إلى أنها وسعت لائحتها التي تضم الأهداف المقبولة للقصف من استهداف المقاتلين والبنى التحتية لـ"حماس" إلى ما سمته "أهداف القوة" التي تشمل "المساكن الخاصة، فضلاً عن المباني العامة والبنى التحتية والأبنية الشاهقة"، والمنازل التابعة لـ"حماس" بحسب ما نقلت "مجلة 972+" الإسرائيلية. ووجد التحقيق نفسه الذي وثقته صحيفة "الغارديان" أن الجيش الإسرائيلي استخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد عدد هائل من الأهداف بسرعة أكبر من الإنسان.
وبحسب الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، فإن القصف على غزة "يصنف الآن من بين أسوأ الهجمات التي شُنت على أي سكان مدنيين في هذا الوقت وفي عصرنا. ونرى كل يوم مزيداً من الأطفال القتلى ونشهد كل يوم تجدداً للمعاناة العميقة للأبرياء الذين يعانون هذا الجحيم". وفي بيئة كهذه، لا يملك أطفال غزة أي فرصة للنجاة.
وكان ينبغي أن يكون رثاؤهم أطول بكثير. وقد عرفنا عما فعلوه في المدرسة وكيف كانوا يقضون وقت فراغهم على الشاطئ، أو في التخييم والألعاب التي كانوا يحبونها. ولكن، كان يجدر بقصصهم أن تكون أطول لتشمل قصص التخرج والزفاف والسفر. وكان يبنغي أن يكون أولادهم حاضرين هنا ليسردوا بأنفسهم تلك القصص.

*ريتشارد هول Richard Hall: كبير مراسلي اندبندنت في الولايات المتحدة.

MENAFN18122023000072011014ID1107619915

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث