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‏مصنع للاغتيالات الجماعية: داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

12/18/2023 2:23:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوفال أبراهام*‏ - (مجلة 972+) 2023/11/30
ترجمة: علاء الدين أبو زينة

مكنت الغارات الجوية المرخَّصة على أهداف غير عسكرية، واستخدام نظام للذكاء الاصطناعي الجيش الإسرائيلي من تنفيذ حربه الأكثر دموية على غزة، وفقًا لما كشفه تحقيق أجري بجهد مشترك من "مجلة 972+" وموقع "لوكال كول" Local Call الإسرائيليين.‏
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يقول مسؤول أمني إسرائيلي شارك في مهاجمة أهداف في غزة خلال العمليات السابقة: "في الماضي، لم نكن نحدد بانتظام منازل صغار أعضاء "حماس" لتكون أهدافًا للقصف. في وقتي، إذا تم وضع علامة على المنزل الذي أعمل عليه باعتبار أنه 'أضرار جانبية 5'، فلن تتم الموافقة عليه دائمًا (للهجوم)". وقال إن مثل هذه الموافقة سيتم تلقيها فقط إذا كان معروفًا أن قائدًا كبيرًا في "حماس" يعيش في المنزل.‏
‏وتابع المصدر: "حسب فهمي، يمكنهم اليوم أن يضعوا علامات على جميع منازل (أي ناشط عسكري في "حماس" بغض النظر عن رتبته)"، وهذا يعني الكثير من المنازل. أعضاء "حماس" الذين لا يهمون حقًا لأي شيء يعيشون في منازل في جميع أنحاء غزة. لذلك يضعون علامة على المنزل ويقصفونه ويقتلون الجميع هناك".‏
سياسة منسقة لقصف منازل العائلات‏
في 22 تشرين الأول (أكتوبر)، قصف سلاح الجو الإسرائيلي منزل الصحفي الفلسطيني أحمد الناعوق في مدينة دير البلح. وأحمد صديق مقرب وزميل لي. وكنا قد أسسنا قبل أربع سنوات صفحة عبرية على "فيسبوك" تسمى ‏‏"عبر الجدار"،‏‏ بهدف إيصال الأصوات الفلسطينية من غزة إلى الجمهور الإسرائيلي.‏
‏وقد أدت الغارة في 22 تشرين الأول (أكتوبر) إلى انهيار كتل خرسانية على عائلة أحمد بأكملها، مما أسفر عن مقتل والده وإخوته وأخواته وجميع أطفالهم، بمن فيهم الرضع. ولم ينجُ سوى ابنة أخيه ملَك، البالغة من العمر 12 عامًا، وظلت في حالة حرجة، وكان جسدها مغطى بالحروق. وبعد بضعة أيام، توفيت ملَك.‏
‏قُتل في الهجوم واحد وعشرون فردًا من عائلة أحمد في المجموع، ودُفنوا تحت أنقاض منزلهم. ولم يكن أيّ منهم من المسلحين. كان أصغرهم يبلغ من العمر سنتين. وكان عمر أكبرهم، والده، 75 عامًا. وأصبح أحمد، الذي يعيش حاليًا في المملكة المتحدة، الفرد الباقي الوحيد من عائلته كلها.‏
‏تحمل مجموعة عائلة أحمد على تطبيق "واتساب" عنوان "سنكون أفضل معًا". وآخر رسالة تظهر هناك كان قد أرسلها أحمد بعد منتصف الليل بقليل في الليلة التي فقد فيها عائلته. وكتب: "فليخبرني أحدٌ أن كلَّ شيء على ما يرام". ولم يجب أحد. ونام، لكنه استيقظ في حالة من الذعر عند الساعة 4 صباحًا. وفحص هاتفه مرة أخرى وهو غارق في العرق. صمْت. ثم تلقى رسالة من صديق تحمل الأخبار الرهيبة.‏
حالة أحمد شائعة في غزة هذه الأيام. وفي مقابلات مع الصحافة، كان رؤساء مستشفيات غزة يرددون الوصف نفسه: تدخل العائلات المستشفيات كسلسلة من الجثث، طفل يليه أبوه يليه جده. والجثث كلها مغطاة بالتراب والدم.‏
‏وفقًا لأقوال ضباط سابقين في المخابرات الإسرائيلية، في كثير من الحالات التي يتم فيها قصفُ مسكن خاص، يكون الهدف هو "اغتيال نشطاء 'حماس' أو 'الجهاد'"، وتتم مهاجمة مثل هذه الأهداف عندما يدخل الناشط إلى المنزل. ويعرف باحثو الاستخبارات ما إذا كان أفراد عائلة الناشط أو جيرانه قد يموتون أيضًا في حال تم تنفيذ هجوم، ويعرفون كيفية حساب عدد الأشخاص الذين قد يموتون. وقال كل واحد من المصادر التي تحدثت إلينا أن هذه تكون منازل خاصة، حيث لا يتم القيام منها بأي نشاط عسكري في معظم الحالات.‏
لا تملك "مجلة 972+" و"لوكال كول" بيانات عن عدد الناشطين العسكريين الذين قتلوا أو جرحوا بالفعل في غارات جوية على مساكن خاصة في الحرب الحالية، لكنَّ هناك أدلة كثيرة على أنه في كثير من الحالات، لم يكن في أي منها عسكري أو سياسي ينتمي إلى "حماس" أو "الجهاد الإسلامي".‏
‏في 10 تشرين الأول (أكتوبر)، قصف سلاح الجو الإسرائيلي مبنى سكنيا في حي الشيخ رضوان في غزة، مما أسفر عن مقتل 40 شخصًا معظمهم من النساء والأطفال. وفي أحد ‏‏مقاطع الفيديو‏‏ المروعة ‏‏ التي تم التقاطها بعد الهجوم، شوهد الناس وهم يصرخون، ويحملون ما يبدو مثل دمية تم سحبها من أنقاض المنزل، ويمررونها من يد إلى أخرى. وعندما تقوم الكاميرا بتكبير الصورة، يستطيع المرء أن يرى أنها ليست دمية، وإنما جسد طفل.‏
‏وقال أحد السكان أن 19 من أفراد عائلته قتلوا في الغارة. وكتب ناج آخر على "فيسبوك" أنه لم يجد سوى كتف ابنه تحت الأنقاض. وحققت "منظمة العفو ‏‏الدولية" في‏‏ الهجوم واكتشفت أن أحد أعضاء "حماس" كان يعيش في أحد الطوابق العليا من المبنى، لكنه لم يكن موجودًا وقت الهجوم.‏
‏منَ المرجح أن يكون قصف منازل العائلات التي يفترض أن نشطاء "حماس" أو "الجهاد الإسلامي" يعيشون فيها قد أصبح سياسة أكثر تنسيقًا للجيش الإسرائيلي خلال عملية "الجرف الصامد" في العام 2014. في ذلك الوقت، كان 606 فلسطينيين -حوالي ‏‏ربع القتلى المدنيين‏‏ خلال 51 يوما من القتال- من أفراد العائلات التي قُصفت منازلها. وعرَّف ‏‏تقرير‏‏ للأمم ‏‏ المتحدة في العام 2015 ذلك بأنه جريمة حرب محتملة و"نمط جديد" من العمل "أدى إلى وفاة عائلات بأكملها".‏
‏وفي العام 2014، قُتل 93 طفلاً نتيجة القصف الإسرائيلي لمنازل العائلات، من بينهم 13 ‏‏طفلاً دون سن سنة واحدة‏‏. وقبل شهر من نشر هذا التحقيق، تم بالفعل تحديد 286 طفلاً أعمارهم سنة واحدة أو أقل قُتلوا في غزة، وفقًا ‏‏لقائمة هويات مفصلة‏‏ بأعمار الضحايا نشرتها وزارة الصحة في غزة في 26 تشرين الأول (أكتوبر). ويغلب أن يكون العدد قد تضاعف مرتين أو ثلاث مرات منذ ذلك الحين.‏
‏مع ذلك، في كثير من الحالات، وخاصة خلال ‏‏الهجمات الحالية‏‏ على غزة، نفذ الجيش الإسرائيلي هجمات أصابت مساكن خاصة حتى عندما لا يكون هناك هدف عسكري معروف أو واضح فيها. وعلى سبيل المثال، وفقًا للجنة حماية الصحفيين، كانت إسرائيل قد قتلت حتى 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 50 صحفيا فلسطينيا في غزة، بعضهم في منازلهم مع عائلاتهم.‏
‏رشدي السراج، 31 عامًا، صحفي من غزة ولد في بريطانيا، وأسس وسيلة إعلامية في غزة تسمى "عين ميديا". وفي 22 تشرين الأول (أكتوبر)، أصابت قنبلة إسرائيلية منزل والديه حيث كان نائمًا، ‏‏مما أسفر عن مقتله‏‏. كما توفيت الصحفية سلام ميمة تحت أنقاض منزلها بعد قصفه؛ ومن بين أطفالها الثلاثة الصغار، توفي هادي، 7 سنوات، بينما لم يتم العثور على شام، 3 سنوات، تحت الأنقاض. وقُتلت صحفيتان أخريان‏‏ ‏‏هما دعاء شرف‏‏ ‏‏وسلمى مخيمر‏‏، مع أطفالهما في منزليهما.‏
اعترف محللون إسرائيليون بأن الفعالية العسكرية لهذه الأنواع من الهجمات الجوية غير المتناسبة محدودة. فبعد أسبوعين من بدء القصف في غزة (وقبل الغزو البري) -بعد إحصاء جثث 1.903 أطفال، وحوالي 1.000 امرأة، و187 مسنًّا في قطاع غزة- غرد المعلق الإسرائيلي، آفي يسخاروف: "بقدر ما قد يكون سماع ذلك صعبًا، فإنه في اليوم الرابع عشر من القتال، لا يبدو أن الذراع العسكرية لـ'حماس' تضرر بشكل كبير. كان الضرر الأكبر الذي لحق بالقيادة العسكرية هو اغتيال (القائد في حماس) أيمن نوفل".
"نحارب حيوانات بشرية"‏
‏يعمل نشطاء "حماس" بانتظام انطلاقًا من شبكة معقدة من الأنفاق التي بنيت تحت مساحات شاسعة من قطاع غزة. وهذه الأنفاق، كما أكد ضباط المخابرات الإسرائيلية السابقون الذين تحدثنا إليهم، تمر أيضًا تحت المنازل والطرق. ولذلك، من المرجح أن تؤدي المحاولات الإسرائيلية لتدميرها بالضربات الجوية في كثير من الحالات إلى قتل المدنيين. وقد يكون هذا سببًا آخر للعدد الكبير من الأسر الفلسطينية التي تم القضاء عليها في الهجوم الحالي.‏
وقال ضباط المخابرات الذين تمت مقابلتهم من أجل إعداد هذا التقرير أن الطريقة التي صمَّمت بها "حماس" شبكة الأنفاق في غزة تستغل عن عمد السكان المدنيين والبنية التحتية فوق الأرض. كما أن هذه الادعاءات كانت أساس الحملة الإعلامية التي شنتها إسرائيل لتبرير الهجمات والغارات التي شُنت على مستشفى الشفاء والأنفاق التي تم اكتشافها تحته.‏
‏‏كما هاجمت إسرائيل عددًا كبيرًا من الأهداف العسكرية: نشطاء مسلحين من حماس، ومواقع لإطلاق الصواريخ، والقناصة، والفرق المضادة للدبابات، والمقرات العسكرية، والقواعد، ومراكز المراقبة، وغيرها. ومنذ بداية الغزو البري، تم استخدام القصف الجوي ونيران المدفعية الثقيلة لتوفير الدعم للقوات الإسرائيلية على الأرض. ويقول خبراء في القانون الدولي أن هذه الأهداف مشروعة بما أن الضربات تمتثل لمبدأ التناسب.‏
ردًا على استفسار من "مجلة 972+" و"لوكال كول" من أجل إعداد هذا التحقيق، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي ملتزم بالقانون الدولي ويتصرف بموجبه، ولذلك يهاجم أهدافًا عسكرية ولا يهاجم المدنيين. تضع منظمة "حماس" الإرهابية عناصرها وأصولها العسكرية في قلب السكان المدنيين. وتستخدم 'حماس' السكان المدنيين بشكل منهجي كدروع بشرية، وتشن القتال من المباني المدنية، بما في ذلك المواقع الحساسة مثل المستشفيات والمساجد والمدارس ومرافق الأمم المتحدة".‏
كما زعمت مصادر استخباراتية تحدثَت إلى "مجلة 972+" و"لوكال كول" أن "حماس" في كثير من الحالات "تُعرِّض السكان المدنيين في غزة للخطر عمدًا وتحاول منع المدنيين من الإخلاء بالقوة". وقال مصدران أن (قادة "حماس") "يفهمون أن الضرر الذي تُلحقُه إسرائيل بالمدنيين يمنحهم الشرعية في القتال".‏
‏في الوقت نفسه، في حين أنه من الصعب تخيل ذلك الآن، فإن فكرة إسقاط قنبلة تزن طنا بهدف قتل ناشط في "حماس" لكن الأمر ينتهي بها قتل عائلة بأكملها كـ"أضرار جانبية" لم تكن دائمًا مقبولة بسهولة لدى قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي. في العام 2002، على سبيل المثال، قصف سلاح الجو الإسرائيلي منزل صلاح مصطفى محمد شحادة، الذي كان آنذاك قائد كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس". وقد قتلته القنبلة هو وزوجته إيمان، وابنته ليلى البالغة من العمر 14 عامًا، و14 مدنيا آخرين، بينهم 11 طفلاً. وفي ذلك الحين، أثار القتل ضجة عامة في كل من إسرائيل والعالم، واتُّهِمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.‏
‏وأدت تلك الانتقادات إلى قرار اتخذه الجيش الإسرائيلي في العام 2003 بإسقاط قنبلة أصغر، وزنها ربع طن، على اجتماع لكبار مسؤولي "حماس" -بمن فيهم قائد كتائب القسام المراوغ، محمد ضيف- عُقِد في مبنى سكني في غزة، على الرغم من الخوف من أن القنبلة لن تكون قوية بما يكفي لقتلهم. وفي كتابه "لمعرفة حماس"، كتب الصحفي الإسرائيلي المخضرم شلومي إلدار أن قرار استخدام قنبلة صغيرة نسبيًا في تلك المرة كان بسبب سابقة شحادة، والخوف من أن قنبلة تزن طنًا ستقتل المدنيين في المبنى أيضًا. وقد فشل الهجوم، وفرَّ كبار ضباط الجناح العسكري من مكان الحادث.‏
‏في كانون الأول (ديسمبر) 2008، في أول حرب كبرى تشنها إسرائيل ضد "حماس" بعد استيلائها على السلطة في غزة، قال يوآف غالانت، الذي كان يرأس في ذلك الوقت القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل "تقصف منازل عائلات" كبار مسؤولي "حماس" بهدف تدميرهم، ولكن ليس لإيذاء عائلاتهم. وشدد غالانت على أن المنازل هوجمت بعد تحذير العائلات بطريقة "طَرْق السطح"، وكذلك عن طريق مكالمة هاتفية، بعد أن يتضح أن النشاط العسكري لـ"حماس" يحدث داخل المنزل.‏
‏بعد حملة "الجرف الصامد" في العام 2014، التي بدأت إسرائيل فيها بقصف منازل العائلات بشكل منهجي من الجو، قامت جماعات حقوق الإنسان مثل "‏‏بتسيلم" بجمع‏‏ شهادات من الفلسطينيين الذين نجوا من الهجمات. وقال الناجون أن المنازل انهارت على ساكنيها، وقطَّعت شظايا الزجاج جثث الذين بداخلها، وكانت "تفوح من الحطام رائحة الدم"، ودُفن الناس أحياء.‏
‏وتستمر هذه السياسة الفتاكة حتى اليوم -ويرجع ذلك جزئيا إلى استخدام الأسلحة المدمرة والتكنولوجيا المتطورة مثل نظام "حبسورا"، ولكن أيضًا إلى مؤسسة سياسية وأمنية خففت القيود عن الآلة العسكرية الإسرائيلية. وبعد خمسة عشر عامًا من إصراره على أن الجيش يبذل قصارى جهده لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، من الواضح أن غالانت، الذي يشغل الآن منصب وزير الدفاع، قد غير لهجته. وقال بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر): ‏"نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقًا لذلك".

*يوفال أبراهام Yuval Abraham: مخرج أفلام وناشط إسرائيلي مقيم في القدس، من مواليد العام 1995. أمضى سنوات في الكتابة عن الاحتلال الإسرائيلي، معظمه باللغة العبرية. وهو صحفي مستقل يتمتع بخبرة في العمل في أطر تعليمية ومدارس إسرائيلية فلسطينية ثنائية اللغة. درَس اللغة العربية بشكل مكثف ويقوم الآن بتدريسها لمتحدثين آخرين بالعبرية، إيمانًا منه بالكفاح المشترك من أجل العدالة والمجتمع المشترك في إسرائيل وفلسطين.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: 'A mass assassination factory': Inside Israel's calculated bombing of Gaza

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