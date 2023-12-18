Tuesday, 19 December 2023 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتفاقية لإنشاء أول حديقة بمنطقة سكنية داخل الرصيفة

12/18/2023 2:21:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جرى توقيع اتفاقية تعاون بين المستشفى التخصصي وبلدية الرصيفة لإنشاء حديقة عامة في منطقة حي الحسين في الرصيفة والتي تعد أول حديقة في منطقة سكنية داخل الرصيفة.

ووقع الاتفاقية رئيس هيئة مديرين المستشفى التخصصي الدكتور فوزي الحموري ورئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وتعكس هذه الاتفاقية أهمية التعاون والتشاركية والتي تهدف لتنمية المجتمع المحلي وتوفير بيئة مناسبة للأطفال والعائلات في حي الحسين.

وأكد الحموري أن إنشاء هذه الحديقة العامة "يعكس التزامنا في خدمة المجتمع المحلي والتي ستخدم أبناء مدينة الرصيفة"، وثمن الجهود المبذولة من قبل رئيس بلدية الرصيفة لأخذ الموافقات اللازمة لهذه المبادرة.

وأضاف أن سياسة المستشفى التخصصي تركز على الدور التنموي للمستشفى وخدمة المجتمعات المحلية في مختلف محافظات المملكة كجزء من المسؤولية المجتمعية التي تعتبر من الأهداف الاستراتيجية للمستشفى.

وتحدث رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي عن أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن البلدية مستمرة بعملها التنموي وبناء الشراكات مع القطاع الخاص لما فيه خدمة لسكان لواء الرصيفة.

كما تم التشاور حول إقامة عدة مشاريع بالتعاون مع بلدية الرصيفة لخدمة المجتمع المحلي.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من الأهداف المشتركة لكلا الجهتين المتمثلة بتقديم خدمات أفضل للمجتمع المحلي.

MENAFN18122023000072011014ID1107619911

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث