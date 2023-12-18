بلدية مادبا تؤكد دعمها المطلق للقوات المسلحة الأردنية

MENAFN - Alghad Newspaper) أكد مجلس بلدية مادبا الكبرى، في بيان له دعمه المطلق للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي حرس الحدود في ضرب أوكار عصابات وذلك دفاعًا عن أمن وإستقرار الوطن من خلال تسطير أروع البطولات والتضحيات.

وتاليا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم.



- أكد مجلس بلدية مادبا الكبرى، دعمه المطلق للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي حرس الحدود في ضرب أوكار عصابات إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وذلك دفاعًا عن أمن وإستقرار الوطن من خلال تسطير أروع البطولات والتضحيات.

ونضيف بأننا واهالي مدينة مادبا نقف في كما يقف الشعب الأردني خلف جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في التصدي لهذه العصابات ومجموعات التهريب.

كما نؤكد أحقية كافة الإجراءات التي تقوم بها قوات حرس الحدود في التصدي لهذه العصابات، وعدم السماح لها بتحقيق مساعيها وغايتها الخبيثة.

معبرين عن أسفنا الشديد لوقوع إصابات بين بواسل قواتنا المسلحة الأردنية - الجيش العربي حرس الحدود، أثناء الإشتباكات مع عصابات التهريب.