تعزيز BELFOR محفظة خدماتها في تايلاند بالتعاون مع TBCC

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعتزم شركة BELFOR Thailand المحلية التابعة للشركة الرائدة العالمية المتخصصة في مجال ترميم الأضرار، تنويع أنشطتها عن طريق الاستحواذ على حصة رئيسية في أنشطة TBCC، الشركة التايلاندية المتخصصة في مجال الفنادق الفاخرة والوحدات السكنية وخدمات الأعمال المنزلية بالتجزئة، والتي تتمتع بخبرة متخصصة في مجالات متنوعة، مثل حلول خدمات العناية بالأحجار والخدمات السكنية وحلول مشروعات ما بعد البناء، على أن يبدأ هذا التعاون في 2 من يناير 2024.
تأسست شركة TBCC في عام 2011 وتضم بين جنباتها 164 متخصصًا يضعون على رأس أولوياتهم الجودة وتقديم خدمات مخصصة هادفة إلى تلبية متطلبات العملاء.
يعد هذا التعاون خطوة مهمة لتعزيز تطور BELFOR وتعزيز نفوذها في السوق التايلاندي بما يتجاوز خدمات التطهير الكهربائية/الميكانيكية البارزة. يسلط Neville Miles، المدير التنفيذي في BELFOR Asia، الضوء على التعاون الإستراتيجي، قائلاً: "لطالما كانت BELFOR في طليعة الشركات المتخصصة في خدمات التطهير الكهربائية/الميكانيكية في تايلاند. وستتيح لنا الشراكة مع TBCC تعزيز خدماتنا بحيث تشمل ترميم المباني وتوفير حلول شاملة متكاملة."
تعلق Melissa Marfell، المدير التنفيذي ومؤسس TBCC على الصفقة، قائلة: "تمثل هذه الشراكة مع BELFOR علامة فارقة في تاريخ شركة TBCC، إذ إنها ستدعم مهمة صقل قدراتنا وستساعدنا في زيادة نفوذنا في السوق في ظل الاستفادة من الخبرة الفنية لشركة BELFOR."
تهدف الشراكة إلى الاستفادة من العديد من الفرص، مثل زيادة عروض الخدمات والتوسع في سوق الإقامة والفنادق الفاخرة.
يرحب Elvir Kolak، المدير التنفيذي في شركة BELFOR Europe/Asia، ترحيبًا حارًا بانضمام TBCC إلى عائلة BELFOR: "إن التزام TBCC بالتميز وخدمة العملاء يضفي صفة الكمال على مبادئنا وقيمنا. ويعد اندماجها في شبكتنا خطوة عظيمة من شأنها تعزيز رؤيتنا المشتركة للنمو والتميز."
نبذة عن BELFOR
تتمتع شركة BELFOR العالمية البارزة المتخصصة في مجال التعافي من الكوارث وترميم الممتلكات بأكثر من 40 عامًا من الخبرة في مجموعة كاملة من خدمات التعافي والتجديد، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لصناعة التأمين والشركات وعملاء القطاع الخاص على حد سواء. وبالتعاون مع TBCC، ستضم الشركة بين جنباتها أكثر من 14000 موظف في أكثر من 550 موقعًا في 29 بلدًا، مما يعزز مكانتها كمورد سريع الاستجابة وأهل للثقة على كل مستويات جهود التعافي.
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