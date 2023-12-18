تعزيز BELFOR محفظة خدماتها في تايلاند بالتعاون مع TBCC

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعتزم شركة BELFOR Thailand المحلية التابعة للشركة الرائدة العالمية المتخصصة في مجال ترميم الأضرار، تنويع أنشطتها عن طريق الاستحواذ على حصة رئيسية في أنشطة TBCC، الشركة التايلاندية المتخصصة في مجال الفنادق الفاخرة والوحدات السكنية وخدمات الأعمال المنزلية بالتجزئة، والتي تتمتع بخبرة متخصصة في مجالات متنوعة، مثل حلول خدمات العناية بالأحجار والخدمات السكنية وحلول مشروعات ما بعد البناء، على أن يبدأ هذا التعاون في 2 من يناير 2024.

تأسست شركة TBCC في عام 2011 وتضم بين جنباتها 164 متخصصًا يضعون على رأس أولوياتهم الجودة وتقديم خدمات مخصصة هادفة إلى تلبية متطلبات العملاء.

يعد هذا التعاون خطوة مهمة لتعزيز تطور BELFOR وتعزيز نفوذها في السوق التايلاندي بما يتجاوز خدمات التطهير الكهربائية/الميكانيكية البارزة. يسلط Neville Miles، المدير التنفيذي في BELFOR Asia، الضوء على التعاون الإستراتيجي، قائلاً: "لطالما كانت BELFOR في طليعة الشركات المتخصصة في خدمات التطهير الكهربائية/الميكانيكية في تايلاند. وستتيح لنا الشراكة مع TBCC تعزيز خدماتنا بحيث تشمل ترميم المباني وتوفير حلول شاملة متكاملة."

تعلق Melissa Marfell، المدير التنفيذي ومؤسس TBCC على الصفقة، قائلة: "تمثل هذه الشراكة مع BELFOR علامة فارقة في تاريخ شركة TBCC، إذ إنها ستدعم مهمة صقل قدراتنا وستساعدنا في زيادة نفوذنا في السوق في ظل الاستفادة من الخبرة الفنية لشركة BELFOR."

تهدف الشراكة إلى الاستفادة من العديد من الفرص، مثل زيادة عروض الخدمات والتوسع في سوق الإقامة والفنادق الفاخرة.

يرحب Elvir Kolak، المدير التنفيذي في شركة BELFOR Europe/Asia، ترحيبًا حارًا بانضمام TBCC إلى عائلة BELFOR: "إن التزام TBCC بالتميز وخدمة العملاء يضفي صفة الكمال على مبادئنا وقيمنا. ويعد اندماجها في شبكتنا خطوة عظيمة من شأنها تعزيز رؤيتنا المشتركة للنمو والتميز."

نبذة عن BELFOR

تتمتع شركة BELFOR العالمية البارزة المتخصصة في مجال التعافي من الكوارث وترميم الممتلكات بأكثر من 40 عامًا من الخبرة في مجموعة كاملة من خدمات التعافي والتجديد، مما يجعلها شريكًا مثاليًا لصناعة التأمين والشركات وعملاء القطاع الخاص على حد سواء. وبالتعاون مع TBCC، ستضم الشركة بين جنباتها أكثر من 14000 موظف في أكثر من 550 موقعًا في 29 بلدًا، مما يعزز مكانتها كمورد سريع الاستجابة وأهل للثقة على كل مستويات جهود التعافي.

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