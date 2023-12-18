مركز سنترال وورلد للتسوق في بانكوك يتلألأ في جو من الفرح والبهجة احتفالًا بالأعياد العالمية!

MENAFN - AETOSWire) في إطار تعاونه مع هيئة السياحة في تايلاند وإدارة مدينة بانكوك والقطاع الخاص، يعتزم "سنترال وورلد" (Central World)، أكبر مركز تسوق في آسيا، تأكيد مكانته كأفضل معلم في العالم يحتفي بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. يمكن للزوار، خلال احتفال "سنترال وورلد لايت أب ذا كريسمس تري" (centralwOrld Light up the Christmas Tree Celebration) لعام 2024، مشاهدة إضاءة أكبر شجرة ميلاد في جنوب شرق آسيا، والتي تزينها المفرقعات المصنوعة من أضواء الليد. وسوف يحتفون على مدى عشرة أيام بمواكب بيكاتشو، وهو مهرجان موسيقي يقام في أواخر العام في الفترة الممتدة من 21 إلى 30 ديسمبر. واحتفالاً بالعام الجديد، سيحط هذا المهرجان، الذي يضم فنانين مشهورين، رحاله في ساحة "تايمز سكوير آسيا" بتايلاند في 31 ديسمبر 2023.

يعد "سنترال وورلد" زواره باحتفال خاطف للأنفاس في ظل أكبر شجرة ميلادية في جنوب شرق آسيا وبرفقة موكب بيكاتشو المهيب. وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الاقتصاد والسياحة على مشارف نهاية العام، فضلاً عن ترسيخ مكانة "سنترال وورلد" كوجهة عالمية للاحتفالات وأسلوب الحياة. وإذ لا بدّ من زيارة هذه الوجهة العالمية، يُتوقع أن يشارك في هذه الفعالية أكثر من عشرة ملايين متسوق للاحتفال بالعام الجديد.

سوف ينظّم "سنترال وورلد"، أفضل وجهة احتفالية في العالم، فعالية إضاءة أكبر شجرة ميلادية في جنوب شرق آسيا مرفقة بمفرقعات نارية. يمكنكم الاستمتاع بالعروض الخاصة التي سوف تقدمها شخصيات بيكاتشو الثلاثون، من اليابان. وسوف تكون بانتظاركم مفاجأة، وهي عبارة عن عرض خاص سيقدمه لكم الفنان التايلندي "بيه بيه كريت" وفرقة شبان جديدة رائعة معروفة بـ"بي يو إس" ("بيكوز أوف يو آي شاين") أي، "بسببك أتألق".

اغتنموا هذه اللحظة، وتعرفوا على شخصية بيكاتشو المذهلة التي يبلغ طولها 15 مترًا وذلك ضمن "الاحتفال الكبير لسنترال وورلد لعام 2024". لا تفوّتوا فرصة المشاركة في فعالية "كريسمس مانشي مارتش" (Xmas Munchie Marche) حيث تتجمع أفضل المطاعم في سبع مناطق للاحتفال بنهاية العام في "سكوير إيه" في "سنترال وورلد" ما بين 27 نوفمبر 2023 و2 يناير 2024.

كما أنّ الزوار مدعوون للمشاركة في حفل موسيقى البوب الشعبية ومشاهدة عروض مدرسية ما بين 21 إلى 30 ديسمبر. استقبلوا العام الجديد برفقتنا وشاركوا في أنشطة ترفيهية قصوى ضمن عد "سنترال وورلد بانكوك" التنازلي بانتظار العام الجديد 2024 (Central World Bangkok Countdown 2024)، في ساحة "تايمز سكوير" في 31 ديسمبر 2023.

كما يمكنكم استكشاف عدد من المتاجر الجديدة التي تقدّم علامات تجارية عالمية، من أحدث صرعات الموضة إلى أسلوب الحياة. وإضافة إلى ذلك، يفخر "سنترال وورلد" بتقديم مروحة متنوعة من خيارات المطاعم، من بينها مطعم "ذا تشيز كيك فاكتوري" (The Cheesecake Factory)، الذي فتح أبوابه في تايلاند للمرة الأولى. ومن بين المطاعم التي افتتُحت حديثاً "هوليداي باستري" (Holiday Pastry)، أفضل مكان لتناول الطعام والحلويات في أي وقت باليوم، ومطعم "شيك تشاك" (Shake Shack) الذي يشتهر بتقديم وجبات البرغر. أما بالنسبة لمحبي الموضة والأزياء، فيمكنهم الانغماس في خيارات التسوق على تنوعها التي تشمل أرقى العلامات التجارية على غرار "لونشان" (Longchamp)، و"ميزون كيتسوني" (Maison Kitsune)، و"بولو رالف لورين" (Polo Ralph Lauren)، و"إتش أند إم" (H&M)، و"يونيكلو" (Uniqlo)، و"إتش أند إم هوم" (H&M Home)، و"لش" (Lush)، و"ليغو" (Lego)، و"بوب مارت" (Pop Mart)، وأكثر من ذلك بكثير.

لا تفوّتوا فرصة المشاركة في احتفال العام الجديد في تايلاند في ساحة "تايمز سكوير آسيا" في 31 ديسمبر 2023. انضموا إلينا للاحتفال والاستمتاع في جو من الفرح في ساحة مركز "سنترال وورلد" للتسوق في بانكوك!