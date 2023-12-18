مركز سنترال وورلد للتسوق في بانكوك يتلألأ في جو من الفرح والبهجة احتفالًا بالأعياد العالمية!

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- AETOSWire) في إطار تعاونه مع هيئة السياحة في تايلاند وإدارة مدينة بانكوك والقطاع الخاص، يعتزم "سنترال وورلد" (Central World)، أكبر مركز تسوق في آسيا، تأكيد مكانته كأفضل معلم في العالم يحتفي بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. يمكن للزوار، خلال احتفال "سنترال وورلد لايت أب ذا كريسمس تري" (centralwOrld Light up the Christmas Tree Celebration) لعام 2024، مشاهدة إضاءة أكبر شجرة ميلاد في جنوب شرق آسيا، والتي تزينها المفرقعات المصنوعة من أضواء الليد. وسوف يحتفون على مدى عشرة أيام بمواكب بيكاتشو، وهو مهرجان موسيقي يقام في أواخر العام في الفترة الممتدة من 21 إلى 30 ديسمبر. واحتفالاً بالعام الجديد، سيحط هذا المهرجان، الذي يضم فنانين مشهورين، رحاله في ساحة "تايمز سكوير آسيا" بتايلاند في 31 ديسمبر 2023.
يعد "سنترال وورلد" زواره باحتفال خاطف للأنفاس في ظل أكبر شجرة ميلادية في جنوب شرق آسيا وبرفقة موكب بيكاتشو المهيب. وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز الاقتصاد والسياحة على مشارف نهاية العام، فضلاً عن ترسيخ مكانة "سنترال وورلد" كوجهة عالمية للاحتفالات وأسلوب الحياة. وإذ لا بدّ من زيارة هذه الوجهة العالمية، يُتوقع أن يشارك في هذه الفعالية أكثر من عشرة ملايين متسوق للاحتفال بالعام الجديد.
سوف ينظّم "سنترال وورلد"، أفضل وجهة احتفالية في العالم، فعالية إضاءة أكبر شجرة ميلادية في جنوب شرق آسيا مرفقة بمفرقعات نارية. يمكنكم الاستمتاع بالعروض الخاصة التي سوف تقدمها شخصيات بيكاتشو الثلاثون، من اليابان. وسوف تكون بانتظاركم مفاجأة، وهي عبارة عن عرض خاص سيقدمه لكم الفنان التايلندي "بيه بيه كريت" وفرقة شبان جديدة رائعة معروفة بـ"بي يو إس" ("بيكوز أوف يو آي شاين") أي، "بسببك أتألق".
اغتنموا هذه اللحظة، وتعرفوا على شخصية بيكاتشو المذهلة التي يبلغ طولها 15 مترًا وذلك ضمن "الاحتفال الكبير لسنترال وورلد لعام 2024". لا تفوّتوا فرصة المشاركة في فعالية "كريسمس مانشي مارتش" (Xmas Munchie Marche) حيث تتجمع أفضل المطاعم في سبع مناطق للاحتفال بنهاية العام في "سكوير إيه" في "سنترال وورلد" ما بين 27 نوفمبر 2023 و2 يناير 2024.
كما أنّ الزوار مدعوون للمشاركة في حفل موسيقى البوب الشعبية ومشاهدة عروض مدرسية ما بين 21 إلى 30 ديسمبر. استقبلوا العام الجديد برفقتنا وشاركوا في أنشطة ترفيهية قصوى ضمن عد "سنترال وورلد بانكوك" التنازلي بانتظار العام الجديد 2024 (Central World Bangkok Countdown 2024)، في ساحة "تايمز سكوير" في 31 ديسمبر 2023.
كما يمكنكم استكشاف عدد من المتاجر الجديدة التي تقدّم علامات تجارية عالمية، من أحدث صرعات الموضة إلى أسلوب الحياة. وإضافة إلى ذلك، يفخر "سنترال وورلد" بتقديم مروحة متنوعة من خيارات المطاعم، من بينها مطعم "ذا تشيز كيك فاكتوري" (The Cheesecake Factory)، الذي فتح أبوابه في تايلاند للمرة الأولى. ومن بين المطاعم التي افتتُحت حديثاً "هوليداي باستري" (Holiday Pastry)، أفضل مكان لتناول الطعام والحلويات في أي وقت باليوم، ومطعم "شيك تشاك" (Shake Shack) الذي يشتهر بتقديم وجبات البرغر. أما بالنسبة لمحبي الموضة والأزياء، فيمكنهم الانغماس في خيارات التسوق على تنوعها التي تشمل أرقى العلامات التجارية على غرار "لونشان" (Longchamp)، و"ميزون كيتسوني" (Maison Kitsune)، و"بولو رالف لورين" (Polo Ralph Lauren)، و"إتش أند إم" (H&M)، و"يونيكلو" (Uniqlo)، و"إتش أند إم هوم" (H&M Home)، و"لش" (Lush)، و"ليغو" (Lego)، و"بوب مارت" (Pop Mart)، وأكثر من ذلك بكثير.
لا تفوّتوا فرصة المشاركة في احتفال العام الجديد في تايلاند في ساحة "تايمز سكوير آسيا" في 31 ديسمبر 2023. انضموا إلينا للاحتفال والاستمتاع في جو من الفرح في ساحة مركز "سنترال وورلد" للتسوق في بانكوك!
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