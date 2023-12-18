المراعي توقع مذكرة تعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتدريبهم وتوظيفهم

MENAFN - AETOSWire) وَقَّعَتْ شركة المراعي مذكرة تفاهم مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم. جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يومي 13 و14 ديسمبر 2023م بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات في الرياض.

وقع المذكرة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة المراعي فهـد بن محمد الدريـس، والرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام بن محمد الحيدري.

وفي هذا السياق، قال فهد الدريس: " إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة، وإيمانا بدورنا في دعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا، حيث يعمل لدى المراعي أكثر من 500 من الأشخاص ذوي الإعاقة في المراعي التي تعد من أكثر بيئات العمل مواءمة للأشخاص ذوي الإعاقة"، مشيرًا إلى أن المراعي لديها "الخط الصامت"، وهو أحد خطوط الإنتاج المخصص لذوي الإعاقة السمعية.

جديرٌ بالذكر أن المراعي ترعى وتدعم سنويًا أكثر من 300 جهة خيرية تعمل في مجال تنمية المجتمع في مختلف مناطق المملكة.