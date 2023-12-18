Tuesday, 19 December 2023 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المراعي توقع مذكرة تعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتدريبهم وتوظيفهم

12/18/2023 2:17:50 PM
(MENAFN- AETOSWire) وَقَّعَتْ شركة المراعي مذكرة تفاهم مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفهم. جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يومي 13 و14 ديسمبر 2023م بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات في الرياض.

وقع المذكرة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة المراعي فهـد بن محمد الدريـس، والرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام بن محمد الحيدري.

وفي هذا السياق، قال فهد الدريس: " إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة، وإيمانا بدورنا في دعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا، حيث يعمل لدى المراعي أكثر من 500 من الأشخاص ذوي الإعاقة في المراعي التي تعد من أكثر بيئات العمل مواءمة للأشخاص ذوي الإعاقة"، مشيرًا إلى أن المراعي لديها "الخط الصامت"، وهو أحد خطوط الإنتاج المخصص لذوي الإعاقة السمعية.

جديرٌ بالذكر أن المراعي ترعى وتدعم سنويًا أكثر من 300 جهة خيرية تعمل في مجال تنمية المجتمع في مختلف مناطق المملكة.


MENAFN18122023004146001356ID1107619886

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث