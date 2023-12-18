شركة Seoul Semiconductor تقدم مقترحًا جديدًا فاعلاً في مستقبل الزراعة الذكية بتقنية Sunlike

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Seoul Semiconductor Co., Ltd. (كوسداك: 046890)، العالمية المتخصصة في مجال أشباه الموصلات الضوئية، في 18 من ديسمبر أنها تحققت عن طريق تجربة عملية أن إضاءة الطيف الطبيعي يمكن أن تعزز النمو المستقر وتزيد محتوى العناصر الغذائية الفعالة في النباتات، مثل تأثيرها في ذلك مثل تأثير ضوء النهار على النباتات المزروعة في مناخ طبيعي.
استخدمت شركة Seoul Semiconductor مصابيح LED بيضاء عادية ومصابيح LED ذات الطيف الطبيعي بتقنية SunLike، لزراعة الخس الذي هو نبات شائع الاستخدام ومكون غذائي معروف. وقد أدى استخدام إضاءة SunLike LED إلى زيادة محصول الخس وزيادة ملحوظة في حمض الكلوروجينيك وحمض الشيكوريك اللذين يندرجان ضمن مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة، بنسبة تزيد عن 30% مقارنة بحالة استخدام إضاءة LED البيضاء العادية.
عكفت شركة Seoul Semiconductor على إدارة مزرعة النباتات والبحوث على مدار العشرة أعوام الماضية، إذ تعمد إلى دراسة التغييرات التي تطول النمو والعناصر الغذائية في مجموعة كبيرة ومتنوعة من النباتات والمكسرات الناتجة عن مصادر الضوء المختلفة في غمار قياس العناصر الغذائية وإجراء التجارب عن تأثيرات العناصر الغذائية على الخلايا.
في هذه التجربة المقارنة، وبشكل منفصل تم تركيب مصباح LED أبيض عادي ومصباح مزود بضوء SunLike LED مشابه لطيف الضوء الطبيعي، وكلاهما بنفس درجة السطوع، وجرت مقارنة محصول الخس ومحتويات مضادات الأكسدة، حمض الكلوروجينيك وحمض الشيكوريك، على مدار 3 أسابيع. ومن المعروف أن حمض الكلوروجينيك وحمض الشيكوريك يعملان على إزالة الجذور الحرة من الجسم ويمنعان الشيخوخة والالتهابات ويحولان دون حدوث أمراض، مثل الشيخوخة وضعف البصر وألزهايمر والتهاب المفاصل.
أظهرت النتائج أن محصول الخس المزروع تحت إضاءة SunLike LED زاد زيادة طفيفة بواقع 4% مقارنةً بإضاءة LED البيضاء العادية، في حين زاد حمض الكلوروجينيك وحمض الشيكوريك بواقع 55% و31% على التوالي. وهذا يؤكد أن استخدام الإضاءة الأقرب للضوء الطبيعي في الزراعة يؤدي إلى إثراء المحتوى الغذائي في النباتات.
يطول تأثير أطياف الضوء النباتات والحيوانات. ويمكن أن يتداخل التعرض للضوء الاصطناعي مع سلوك التزاوج عند الضفادع، مما تنجم عنه شراغيف متحولة ويسبب نقص في محصول السمسم والفواكه الأخرى بنسبة 10% إلى 20%. إضافةً إلى ذلك، عانت نباتات الشمس، التي لم يُستخدم في زراعتها طيف الضوء الطبيعي، من انخفاض زيارات النحل.
نبذة عن Seoul Semiconductor
تعد Seoul Semiconductor ثاني أكبر شركة مصنعة لأشباه الموصلات في العالم، وهو تصنيف لا يشمل السوق الأسيرة، كما أن لديها 18000 براءة اختراع. وبفضل محفظة متنوعة من المنتجات، تقدم Seoul مجموعة كبيرة من التقنيات وتنتج بكميات كبيرة منتجات LED المبتكرة المخصصة لإضاءة الأماكن الداخلية والخارجية والسيارات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، مثل الهواتف المحمولة وشاشات الكمبيوتر وغيرها من التطبيقات، بالإضافة إلى مجال الأشعة فوق البنفسجية. هذا، وتقطع منتجات التطوير والإنتاج الضخم الأولى في العالم من Seoul خطوات ناجحة على طريق التحول إلى معيار صناعي لمصابيح LED وقيادة السوق العالمية مع مصابيح LED الخالية من العبوات، WICOP؛ ومصابيح LED عالية الجهد تعمل بالتيار المتردد، Acrich؛ ومصابيح LED تكافئ مخرجاتها 10 مرات مخرجات مصابيح LED التقليدية، nPola؛ ومصابيح LED المتطورة ذات تكنولوجيا الأشعة فوق البنفسجية النظيفة، Violeds؛ وتكنولوجيا انبعاث الضوء في كل الاتجاهات، خيوط LED؛ ومصابيح LED ذات طيف الشمس الطبيعي، SunLike؛ والمزيد. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة وYouTube وLinkedIn .
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