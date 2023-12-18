شركة Seoul Semiconductor تقدم مقترحًا جديدًا فاعلاً في مستقبل الزراعة الذكية بتقنية Sunlike

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Seoul Semiconductor Co., Ltd.‎ (كوسداك: 046890)، العالمية المتخصصة في مجال أشباه الموصلات الضوئية، في 18 من ديسمبر أنها تحققت عن طريق تجربة عملية أن إضاءة الطيف الطبيعي يمكن أن تعزز النمو المستقر وتزيد محتوى العناصر الغذائية الفعالة في النباتات، مثل تأثيرها في ذلك مثل تأثير ضوء النهار على النباتات المزروعة في مناخ طبيعي.

استخدمت شركة Seoul Semiconductor مصابيح LED بيضاء عادية ومصابيح LED ذات الطيف الطبيعي بتقنية SunLike، لزراعة الخس الذي هو نبات شائع الاستخدام ومكون غذائي معروف. وقد أدى استخدام إضاءة SunLike LED إلى زيادة محصول الخس وزيادة ملحوظة في حمض الكلوروجينيك وحمض الشيكوريك اللذين يندرجان ضمن مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة، بنسبة تزيد عن 30% مقارنة بحالة استخدام إضاءة LED البيضاء العادية.

عكفت شركة Seoul Semiconductor على إدارة مزرعة النباتات والبحوث على مدار العشرة أعوام الماضية، إذ تعمد إلى دراسة التغييرات التي تطول النمو والعناصر الغذائية في مجموعة كبيرة ومتنوعة من النباتات والمكسرات الناتجة عن مصادر الضوء المختلفة في غمار قياس العناصر الغذائية وإجراء التجارب عن تأثيرات العناصر الغذائية على الخلايا.

في هذه التجربة المقارنة، وبشكل منفصل تم تركيب مصباح LED أبيض عادي ومصباح مزود بضوء SunLike LED مشابه لطيف الضوء الطبيعي، وكلاهما بنفس درجة السطوع، وجرت مقارنة محصول الخس ومحتويات مضادات الأكسدة، حمض الكلوروجينيك وحمض الشيكوريك، على مدار 3 أسابيع. ومن المعروف أن حمض الكلوروجينيك وحمض الشيكوريك يعملان على إزالة الجذور الحرة من الجسم ويمنعان الشيخوخة والالتهابات ويحولان دون حدوث أمراض، مثل الشيخوخة وضعف البصر وألزهايمر والتهاب المفاصل.

أظهرت النتائج أن محصول الخس المزروع تحت إضاءة SunLike LED زاد زيادة طفيفة بواقع 4% مقارنةً بإضاءة LED البيضاء العادية، في حين زاد حمض الكلوروجينيك وحمض الشيكوريك بواقع 55% و31% على التوالي. وهذا يؤكد أن استخدام الإضاءة الأقرب للضوء الطبيعي في الزراعة يؤدي إلى إثراء المحتوى الغذائي في النباتات.

يطول تأثير أطياف الضوء النباتات والحيوانات. ويمكن أن يتداخل التعرض للضوء الاصطناعي مع سلوك التزاوج عند الضفادع، مما تنجم عنه شراغيف متحولة ويسبب نقص في محصول السمسم والفواكه الأخرى بنسبة 10% إلى 20%. إضافةً إلى ذلك، عانت نباتات الشمس، التي لم يُستخدم في زراعتها طيف الضوء الطبيعي، من انخفاض زيارات النحل.

نبذة عن Seoul Semiconductor

تعد Seoul Semiconductor ثاني أكبر شركة مصنعة لأشباه الموصلات في العالم، وهو تصنيف لا يشمل السوق الأسيرة، كما أن لديها 18000 براءة اختراع. وبفضل محفظة متنوعة من المنتجات، تقدم Seoul مجموعة كبيرة من التقنيات وتنتج بكميات كبيرة منتجات LED المبتكرة المخصصة لإضاءة الأماكن الداخلية والخارجية والسيارات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، مثل الهواتف المحمولة وشاشات الكمبيوتر وغيرها من التطبيقات، بالإضافة إلى مجال الأشعة فوق البنفسجية. هذا، وتقطع منتجات التطوير والإنتاج الضخم الأولى في العالم من Seoul خطوات ناجحة على طريق التحول إلى معيار صناعي لمصابيح LED وقيادة السوق العالمية مع مصابيح LED الخالية من العبوات، WICOP؛ ومصابيح LED عالية الجهد تعمل بالتيار المتردد، Acrich؛ ومصابيح LED تكافئ مخرجاتها 10 مرات مخرجات مصابيح LED التقليدية، nPola؛ ومصابيح LED المتطورة ذات تكنولوجيا الأشعة فوق البنفسجية النظيفة، Violeds؛ وتكنولوجيا انبعاث الضوء في كل الاتجاهات، خيوط LED؛ ومصابيح LED ذات طيف الشمس الطبيعي، SunLike؛ والمزيد. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة وYouTube وLinkedIn .

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