إطلاق Visa Provisioning Intelligence لمكافحة الاحتيال بالرمز المميز

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Visa (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات، اليوم عن الإطلاق التجاري لمنتج Visa Provisioning Intelligence‏ (VPI)، وهو منتج يستند إلى الذكاء الاصطناعي مُصمَّم لمكافحة الاحتيال بالرمز المميز من مصدره. يستخدم VPI، المتوفر كخدمة توفر قيمة مضافة للعملاء، التعلُّم الآلي لتقييم احتمالية الاحتيال في طلبات توفير الرمز المميز، ما يساعد المؤسسات المالية في منع الاحتيال بطريقة مستهدفة ويتيح معاملات أكثر سلاسة وأمانًا لحاملي بطاقات Visa.

يُعد استعمال الرمز المميز تقنية قوية في مكافحة الاحتيال تساعد في حماية معلومات حسابات المستهلكين من الجهات الفاعلة السيئة عن طريق استبدال أرقام الحسابات برمز فريد. ومع ذلك، قد يتم توفير الرموز المميزة بشكل غير قانوني لجهات فاعلة سيئة، وقد وجدت Visa أن خسائر الاحتيال بتوفير الرموز المميزة بلغت ما يقدر بنحو 450 مليون دولار أمريكي على مستوى العالم في عام 2022 وحده1.

يقول James Mirfin، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي لحلول المخاطر والهوية لدى Visa "على الرغم من أن استعمال الرموز المميزة يُعد إحدى أكثر الطرق أمانًا في إجراء المعاملات، إلا أننا نرى المحتالين يستخدمون الهندسة الاجتماعية وعمليات الاحتيال الأخرى لتوفير الرموز المميزة بشكل غير قانوني،" "وبفضل VPI، فإننا نستفيد من شبكة Visa الواسعة ورؤى البيانات لمساعدة العملاء في اكتشاف الاحتيال في التزويد ومنعه قبل حدوثه."

VPI عبارة عن درجة ميل للاحتيال في الوقت الفعلي تتراوح ما بين 1 (تشير إلى أقل احتمالية للاحتيال) و99 (تشير إلى أعلى احتمالية للاحتيال)2 يتم تقديمها للجهات المُصدِرة لكل طلب توفير رمز مميز. يستخدم VPI نموذجًا للتعلُّم الآلي الخاضع للإشراف على مستوى القطاع لتحديد الأنماط في طلبات الرموز المميزة السابقة عبر مختلف الأجهزة والتجارة الإلكترونية والرموز المميزة لتخزين معلومات البطاقة لدى التاجر للمساعدة في التنبؤ باحتمالية الاحتيال في توفير الرمز المميز. يتمثل الغرض من درجة VPI في تزويد المؤسسات المالية بالمزايا التالية:



تحسين التنبؤ بالاحتيال من خلال السماح للجهات المُصدِرة باكتشاف الاحتيال في التزويد ورفض طلب التزويد بالرمز المميز قبل حدوث الاحتيال.

الفصل الدقيق بين النشاط الاحتيالي والنشاط غير الاحتيالي لتقليل عدد حالات الرفض. زيادة عدد طلبات التزويد المشروعة وزيادة أحجام الدفع ومواصلة الثقة في شبكة الدفع بالبطاقات.

في عصر تجري فيه معظم حياتنا المالية رقميًا، تواصل Visa التركيز على تعزيز أمان شبكتها وتزويد العملاء بالتقنيات المتقدمة التي تضمن حماية بيانات العملاء أينما تمت المعاملات. ويتوفر VPI الآن للعملاء على مستوى العالم كجزء من مجموعة خدمات القيمة المضافة التي تقدمها Visa. لمعرفة المزيد عن حلول المخاطر والهوية في Visa، تفضل بزيارة صفحة الأمان الذكي لدينا.

نبذة عن شركة Visa Inc.‎

تُعد Visa (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) شركة رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تعمل على تسهيل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية عبر أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتتمثل مهمتنا في ربط العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، ما يتيح للأفراد والشركات والاقتصادات الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات لا بد أن تشمل الجميع في كل مكان، وترتقي بمستوى الجميع في كل مكان، وأن الوصول إلى الخدمات أمر أساسي لمستقبل حركة الأموال. تعرَّف على المزيد على Visa.

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1 نظام معلومات إدارة المخاطر لدى Visa‏

2 يمكن أن يحصل العملاء على صفر للإشارة إلى عدم تسجيل درجة لطلب توفير الرمز المميز

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