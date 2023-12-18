إطلاق Visa Provisioning Intelligence لمكافحة الاحتيال بالرمز المميز

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Visa (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات، اليوم عن الإطلاق التجاري لمنتج Visa Provisioning Intelligence (VPI)، وهو منتج يستند إلى الذكاء الاصطناعي مُصمَّم لمكافحة الاحتيال بالرمز المميز من مصدره. يستخدم VPI، المتوفر كخدمة توفر قيمة مضافة للعملاء، التعلُّم الآلي لتقييم احتمالية الاحتيال في طلبات توفير الرمز المميز، ما يساعد المؤسسات المالية في منع الاحتيال بطريقة مستهدفة ويتيح معاملات أكثر سلاسة وأمانًا لحاملي بطاقات Visa.
يُعد استعمال الرمز المميز تقنية قوية في مكافحة الاحتيال تساعد في حماية معلومات حسابات المستهلكين من الجهات الفاعلة السيئة عن طريق استبدال أرقام الحسابات برمز فريد. ومع ذلك، قد يتم توفير الرموز المميزة بشكل غير قانوني لجهات فاعلة سيئة، وقد وجدت Visa أن خسائر الاحتيال بتوفير الرموز المميزة بلغت ما يقدر بنحو 450 مليون دولار أمريكي على مستوى العالم في عام 2022 وحده1.
يقول James Mirfin، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي لحلول المخاطر والهوية لدى Visa "على الرغم من أن استعمال الرموز المميزة يُعد إحدى أكثر الطرق أمانًا في إجراء المعاملات، إلا أننا نرى المحتالين يستخدمون الهندسة الاجتماعية وعمليات الاحتيال الأخرى لتوفير الرموز المميزة بشكل غير قانوني،" "وبفضل VPI، فإننا نستفيد من شبكة Visa الواسعة ورؤى البيانات لمساعدة العملاء في اكتشاف الاحتيال في التزويد ومنعه قبل حدوثه."
VPI عبارة عن درجة ميل للاحتيال في الوقت الفعلي تتراوح ما بين 1 (تشير إلى أقل احتمالية للاحتيال) و99 (تشير إلى أعلى احتمالية للاحتيال)2 يتم تقديمها للجهات المُصدِرة لكل طلب توفير رمز مميز. يستخدم VPI نموذجًا للتعلُّم الآلي الخاضع للإشراف على مستوى القطاع لتحديد الأنماط في طلبات الرموز المميزة السابقة عبر مختلف الأجهزة والتجارة الإلكترونية والرموز المميزة لتخزين معلومات البطاقة لدى التاجر للمساعدة في التنبؤ باحتمالية الاحتيال في توفير الرمز المميز. يتمثل الغرض من درجة VPI في تزويد المؤسسات المالية بالمزايا التالية:
تحسين التنبؤ بالاحتيال من خلال السماح للجهات المُصدِرة باكتشاف الاحتيال في التزويد ورفض طلب التزويد بالرمز المميز قبل حدوث الاحتيال. الفصل الدقيق بين النشاط الاحتيالي والنشاط غير الاحتيالي لتقليل عدد حالات الرفض. زيادة عدد طلبات التزويد المشروعة وزيادة أحجام الدفع ومواصلة الثقة في شبكة الدفع بالبطاقات.
في عصر تجري فيه معظم حياتنا المالية رقميًا، تواصل Visa التركيز على تعزيز أمان شبكتها وتزويد العملاء بالتقنيات المتقدمة التي تضمن حماية بيانات العملاء أينما تمت المعاملات. ويتوفر VPI الآن للعملاء على مستوى العالم كجزء من مجموعة خدمات القيمة المضافة التي تقدمها Visa. لمعرفة المزيد عن حلول المخاطر والهوية في Visa، تفضل بزيارة صفحة الأمان الذكي لدينا.
نبذة عن شركة Visa Inc.
تُعد Visa (المُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: V) شركة رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، حيث تعمل على تسهيل المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية عبر أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتتمثل مهمتنا في ربط العالم من خلال شبكة المدفوعات الأكثر ابتكارًا وملاءمة وموثوقية وأمانًا، ما يتيح للأفراد والشركات والاقتصادات الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات لا بد أن تشمل الجميع في كل مكان، وترتقي بمستوى الجميع في كل مكان، وأن الوصول إلى الخدمات أمر أساسي لمستقبل حركة الأموال. تعرَّف على المزيد على Visa.
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1 نظام معلومات إدارة المخاطر لدى Visa
2 يمكن أن يحصل العملاء على صفر للإشارة إلى عدم تسجيل درجة لطلب توفير الرمز المميز
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