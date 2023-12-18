Tuesday, 19 December 2023 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعاون بين جامعة القصيم وأمن الدولة

12/18/2023 2:15:45 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ورئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، الأحد، بمقر الرئاسة بمدينة الرياض، مذكرة تعاون بين رئاسة أمن الدولة والجامعة، وذلك لتقديم البرامج التدريبية والتعليمية الجامعية لنزلاء سجون المباحث، حيث يأتي هذا التعاون من منطلق دور الجامعة ورسالتها العلمية والمجتمعية.
وجاءت هذه المذكرة انطلاقًا من مبدأ الشراكة والتعاون بين الجهتين في الخدمات المجتمعية والواجب الوطني، وتماشيًا مع الأهداف والخطط الاستراتيجية للجامعة التي تهدف للقيام بدور مؤثر وفاعل في الأعمال التنموية في المجالات العلمية، والتعليمية، وخدمة المجتمع، وذلك من خلال تقديمها البرامج التدريبية والتعليمية لمختلف الفئات.
وهدفت المذكرة إلى التعاون بين الطرفين لتقديم البرامج التدريبية والتعليمية الجامعية في مراحل الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا لنزلاء سجون المباحث، وكذلك التعاون في مجال الدراسات والاستشارات، والبرامج التدريبية.

MENAFN18122023000089011017ID1107619846

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث