تعاون بين جامعة القصيم وأمن الدولة

(MENAFN
- Al Watan) وقع رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ورئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، الأحد، بمقر الرئاسة بمدينة الرياض، مذكرة تعاون بين رئاسة أمن الدولة والجامعة، وذلك لتقديم البرامج التدريبية والتعليمية الجامعية لنزلاء سجون المباحث، حيث يأتي هذا التعاون من منطلق دور الجامعة ورسالتها العلمية والمجتمعية.
وجاءت هذه المذكرة انطلاقًا من مبدأ الشراكة والتعاون بين الجهتين في الخدمات المجتمعية والواجب الوطني، وتماشيًا مع الأهداف والخطط الاستراتيجية للجامعة التي تهدف للقيام بدور مؤثر وفاعل في الأعمال التنموية في المجالات العلمية، والتعليمية، وخدمة المجتمع، وذلك من خلال تقديمها البرامج التدريبية والتعليمية لمختلف الفئات.
وهدفت المذكرة إلى التعاون بين الطرفين لتقديم البرامج التدريبية والتعليمية الجامعية في مراحل الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا لنزلاء سجون المباحث، وكذلك التعاون في مجال الدراسات والاستشارات، والبرامج التدريبية.
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