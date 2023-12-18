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الفراشة الملونة

12/18/2023 2:15:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أصبحنا في زمن يرون دموعك ولا يسألونك حتى إن كنت بخير، ينتابني الفضول عما في صدورهم هل قلب أم حجر، يغفرون لذنوبهم ولا يغفرون لذنبك وكأنهم الرب الذي يحاسبنا.
حين علمت حقيقة العالم وجدت ملاذي وحبي في أرضٍ قبلتها حبًا وشوقًا وإيمانًا فأصبحت عاشقة لأرض الياسمين. أصبح قلبي مبعثرًا أرتبه بالحروف العميقة التي أرسلها لأرض الشام عبر شرايين قلبي.
بدأت الأسطر بالحديث لكن لا أعلم إن كانت تستطيع الوصف، كم أحببت هذه الأرض وغرمت برائحة ترابها وجمال طبيعتها ونقاء هوائها فعاقل يجن بجمالها، فجننت.. تحدثت مع ترابها البعيد، فهي الأرض التي جعلتني أشعر بمشاعر الاحتواء والحب والسعادة والفرح والحماس والشغف تارةً واحدة، فماذا لو متُ بين ترابها وعلق قلبي بين أحضانها فهل تقبلني يا ترى؟
ففي أرضها لا معنى للحزن ولا مقياس للسعادة فلن يجف الشوق ولا الحنين حتى تختنق رئتاي بهوائها المنعش، فلا يمكن وصف أن تصبح فراشة حرة تطير هنا وهناك مثل النسمة الصغيرة، أصبحت الفراشة الملونة المليئة بالحياة، لكن هذه الأرض جعلتني أرى حقيقة الحياة فالحياة لعبة، أنت من تختار إما أن تلعب بأحكامك أو بأحكامها وإما أن تتقبل وتفوز بما تريد أو تنكر وترفض وتخسر.
فهل لك أن تصبح خاسرًا في لعبة أجبرت على الدخول فيها، أم أن تضع قوانينك وتلعبها بحب وشغف ليزهر قلبك؟
فنحن لم نختر أن نولد هنا، لكن اخترنا مستقبلنا ومصيرنا وسنلعب بأوتار عالمنا مثلما نريد وكيف ما نشاء لتصبح الحياة ملكًا لنا، فإن كنت تحب أحدهم اذهب وقل له، إن كنت تريد السفر لا تنتظر سافر، إن كنت تريد الخروج مع أصدقائك اذهب واستمتع، اجلس مع عائلتك، افعل كل ما تريد، استمتع بكل لحظة في حياتك بحلوها ومرها، بضحكاتها ودموعها، كل لحظة في الحياة تملك ذكرى وأثرًا ودرسًا في عقلك وقلبك فإن الحياة أقصر مما تظن، فيمكن لليلة معتمة لا يضيئها سوى نور القمر أن تغير كل موازين حياتك، فالمواقف عندما تصبح ذكريات تصبح أجمل بكثير ونشتاق لها كثيرًا.
كن أنت ولا تجعل الحياة تلعب بك، أنت العب بأوتارها لتصبح أنت دائمًا، فلا تسمح لها أن تجعلك نسخة من أحد، فأنت لست فرصة ثانية، وكن في المكان الذي تريد لتصبح فراشة ملونة.

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