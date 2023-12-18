محمد زايد.. رحيل غربة لم يتقنها إلا هو

(MENAFN
- Al Watan) في لحظات لا يمكن تحديد كنهها، قرر ألا يكتب قصيدته الأخيرة إلا بالدم، أو كأن مشاعر من غيوم تراكمت في عقله، لم يستطع أن يبددها كما كان يفعل على مدى أكثر من ستة عقود، فتضخمت في رأسه، وأودت به.
حين بدأت تتصاعد منشورات إلكترونية ليلة الثامن عشر من ديسمبر 2023 ناعية (محمد زايد الألمعي) لم تكن جل تلك الكلمات قادرة على الاقتراب ولو قليلا مما كان يعتمل داخله من صخب وتمزقات داخلية يحدثها إحساس الشاعر/ الفنان، الذي قرر وحده وكما تتبدد تلك الغيوم التي رافقت طفولته صاعدة من بين مغارات وجبال تكسوها خضرة في الحد التهامي صاعدة من (رجال ألمع) معانقة غيمات أبها.. ساكبة مطر أبها، كاتبة رحيلًا مؤجلًا ظل يحلق في سماوات بعيدة منذ سنوات ما بين جدة والرياض وباريس، ليحط أخيرًا في القاهرة مشددًا على أن حياته (غيمات حيرى) آن لها أن تنهي كل شيء وتستكين.
حيوات كثيرة عاشها محمد زايد.. العنوان الأبرز فيها أن جسد الإنسان حافل بالهشاشة، تلك الهشاشة التي لا تصمد إزاء ما يتراكم في جوف الإنسان من حساسية عالية بالقلق والجمال، والقلق المتمثل بالحب والانطلاقات التي لا يمكن لفرط تصادماتها الإمساك بها أو صفها، بل يكتفى بالإيمان أن ثروة المثقف، الشاعر هي المعرفة إن اتكأت على موقف بلا مساومات أو مزايدات لا تصدر عن قناعة ووضوح رؤية.
ما بين الخروج الأكثر وضوحا لتشكيل وعيه غادر (أبا بشرى) أبها مطلع الثمانينيات إلى جدة لإكمال دراسته الجامعية، ثم عودته لأبها ومجابهة (طيور الظلام)، وصموده شبه وحيد أمامها متكئًا على (بيادر) من أحلام ليست مرتبة الملامح، وما بين سقوط أخير ومحزن في قاهرة المعز.. اغتراب ظل يتجدد ويتشكل بمزاجه.. أعاصير وتقلبات ومفاجآت لا حصر لها لخصت عنوان (الحب والموت).. أيقونة ظل يحملها محمد زايد في مسارات لم يكن يمتلكها، قدر ما يضع يده على أولها فتنسرب منه متحولة إلى قصيدة.. قصيدة وراء قصيدة، ظل يراكمها.. رافضًا جمعها في ديوان، حتى كاد أن يتجاوزه مسار الحضور والالتفات لمنجزه. منجزه الشعري الذي لم يكن ذاته حفيًا به، قدر انخراطه في قضايا مرحلته، ليسهم في ترتيب الوقت، وصقل الحلم (بان نحب بلد) كما صدح ذات قصيدة.
محمد زايد الألمعي 68 عامًا انقضت.. هي قصائد من الخصب والتعب واللاستقرار والحلم المزنر بغوايات وارتحالات لا تستبين، دفعته لغربة لم يكن يتقنها إلا هو.. لأنه لم يكن يفهمها إلا هو.. ليرحل صوب مشوار غياب أبدي، علينا أن نتأمله مليا مليا الآن.. محاولين أن نفهمه.. الموت وحده قادر على أن يعلمنا المعنى المأمول لحقيقة أن يثقب شاعر (غيمات حيرى) ويرحل مجللًا بابتسام جلي، ملوحًا لنا بوداع آسر وحزين.. رحم الله محمد زايد الألمعي.
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