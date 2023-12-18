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ضوء رابع العروض المسرحية في مهرجان الرياض للمسرح

12/18/2023 2:15:44 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد مهرجان الرياض للمسرح في دورته الأولى الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية يوم الأحد عرض مسرحية "ضوء" من تأليف فهد بن ردة الحارثي، وإخراج أحمد الأحمري، بمشاركة فرقة الطائف ضمن مسرحيات الفرق المتأهلة في مسابقة المهرجان، والقادمة من 8 مدن.

وتدور فكرة المسرحية حول شخصين مجهولين يخرجان بحثاً عن الذاتوالتكوين ومكان يشع بالضوء ليشاهدا ما بداخلهما. ليصل أحدهما قبل الآخر لذلك المكان خلال رحلة بحثه عن ذاته ولكنه يفقد مصادر بحثه، في حين يصل الشخص الآخر فيما بعد ممتلئاً بمصادر الإضاءة، ليشعل في الشخص الأول حالة من مواصلة البحث.

وتتواصل أحداث المسرحية بانطلاق الشخصين للبحث عن مصادر للضوء إلا أن تلك المصادر تبدأ في الانكماش وتقل تدريجياً في حالة الحكي دون عمل أو حركة ليقررا العودة لحالة السكون في انتظار من يشعل لديهما حالة البحث من جديد.

يُذكر أن مهرجان الرياض للمسرح الذي انطلق الأربعاء الماضي برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وبتنظيمٍ من هيئة المسرح والفنون الأدائية، يهدف إلى تنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي عبر حزمةٍ من العروض المسرحية السعودية لدعم الإنتاج المحلي للمسرح.

ويستضيف المهرجان الذي يستمر حتى 24 ديسمبر الجاري، في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض؛ دولة تونس كضيف شرف هذا العام، لتنشر معها عبق الثقافة التونسية العربية وفنّها المسرحي الإبداعي الأصيل.

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