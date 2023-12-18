حوار مع الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي ورئيس قسم الهندسة محمد بن غاطي

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- Al Watan) في هذا الحوار، ندخل عالم العقارات الراقية والابتكار مع محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي ورئيس قسم الهندسة. يتحدث بن غاطي عن بدايات رحلته وتجربته في دراسة الهندسة المعمارية، حيث اكتشف فرصًا واعدة في سوق دبي. يشير إلى رؤيته الفريدة حيال خلق علامة تجارية عالمية في عالم العقارات، مستلهمًا ذلك من قطاعات أخرى مثل الأزياء والسيارات والساعات.
1) شاركنا رحلتك لبدء بن غاطي.
محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لش بن غاطي، "بدات رحلة بن غاطي منذ أن كنت في الجامعة ادرس الهندسة المعمارية حينما كان سوق دبي ان ذاك يوجد فيه فرص كثيرة وواعدة؛ حيث استقبل سوق دبي الأفكار بكل إيجابية. في حينها كان هناك العديد من المتطلبات في السوق العقاري للعقارات بالأسعار المتوسطة، واستطعنا ان نوفر الفرص. كان دائماً لدي حلم الذي تمحور حول إيجاد وصناعة ماركة وعلامة تجارية عالمية في عالم العقار تكون فارقة لعالم العقار وتكون فارقة من حيث الفلسفة المعمارية الفريدة والأيقونة وهذي فكرة استوحيتها من قطاع الأزياء وقطاع السيارات والساعات حيث يستطيع أي مقتني لهذي المنتجات يتعرف على المنتج من أول نظرة من خلال الفلسفة التصميمية والايقونة الواضحة، فأردت ان اتي بهذه الفكرة في عالم العقار."
2) ما هي مميزات العلامة التجارية؟
مميزات العلامة التجارية انها لعلها اول علامة تجارية في عالم العقار قامت بشركات عالمية مع ماركات من قطاعات أخرى لم تدخل عالم العقارات من قبل مثل ماركة بوغاتي في عالم السيارات وهي تعتبر افخر ماركة للسيارات الرياضية ومثل ماركة مرسيدس بنز وهي ماركة عريقة في عالم السيارات منذ ١٣٧ سنة تقريباً و ماركة جاكوب اند كو للمجوهرات والساعات العالمية، فهذه الماركات اول مره تدخل عالم العقارات وتم دخولها لهذا القطاع بالشراكة مع ماركة بن غاطي، أيضاً من المميزات الآخرى هي ان بن غاطي من العلامات التجارية الوحيدة في عالم العقار التي قامت بإجاد فلسفة معمارية وهوية بصرية فريدة من نوعها، متكررة في جميع عقارات الشركة حيث يستطيع أي زبون او أي شخص ان يتعرف على منتجات الشركة من اول نظرة.
3) شاركنا المزيد من التفاصيل حول الجانب العقاري الفاخر لشركة بن غاطي.
هناك طلب كبير في سوق دبي اليوم للعقارات الفاخرة حيث يطمح المستثمر المتجه إلى العقار الفاخر إلى التفرد والتميز في اقتناء عقاره، وهذا ما نطمح إليه دائماً التفرد والتميز في المشاريع الفاخرة التي نقدمها للسوق العقاري، على سبيل المثال اول مشروع سكني يحمل ماركة السيارات العالمية بوغاتي أو أطول برج سكني والذي يحمل اسم العلامة التجارية الشهيرة في عالم الساعات والمجوهرات جاكوب آند كو حيث يشعر المقتني لهذي المشاريع بالتفرد بمجرد حصوله على وحدة في اول مشروع سكني لعلامته المفضلة.
4) كان لديك شراكات رئيسية على مر السنين مثل "جاكوب اند كو" و "بوجاتي" ومؤخرا مع "مرسيدس-بنز"، اسمحوا لنا أن نعرف الهدف من هذا النوع من الشراكة وكيف كان مفيدًا للعلامة التجارية؟
الهدف وراء التعاون مع هذه الماركات العالمية هي الاستفادة من فرق التصميم التي لديها خبرة في مجالات مختلفة بعيدة عن القطاع العقاري، تأتي بأفكار جديدة لهذا القطاع وأيضا الأمور التي نستفيد منها الفكر التسويقي الفريد بالإضافة الى مجموع المعجبين التي تتبع وتحب هذي العلامات التجارية وتعشق منتجاتها، فهذي طريقة لنا كشركة ان نوزع نطاق متابعينا وزبائنا من عالم العقار الى نطاق أوسع مثل قطاع السيارات والمجوهرات وأيضا نرى في هذي الشراكات العالمية ترسيخ لاسم بن غاطي في عالم العقار عالميا حيث اوجدنا نقلة نوعية لماركة بن غاطي من المستوى المحلي الى المستوى العالمي حيث اصبح اسم بن غاطي مقترن بماركات عالمية معروفة من قبل الكثير من الناس حول العالم وهذا من نطمح اليه كشركة عقارية إماراتية تهدف الى تقديم ما هو افضل واجمل دائما.
5) ما هي الخطط المستقبلية لشركة بن غاطي في عام 2024 وما بعده؟
خطط توسعية كبيرة جدا، اليوم المحفظة بفضل من الله سبحانه وتعالى تفوق حجم العشرين مليار درهم كقيمة استثمارية ونهدف الى إيصال القيمة الاستثمارية للمحفظة إلى ٣٠ مليار درهم خلال الستة اشهر القادمة أي خلال النصف الأول من سنة ٢٠٢٤
6) ما مدى أهمية سوق مثل المملكة العربية السعودية بالنسبة للعلامة التجارية؟
سوق المملكة العربية سوق مهم جداً بالنسبة لنا واقتصاد المملكة اقتصاد كبير ومتين وعليها فالعلامة التجارية لديها اهتمام كبير في هذا السوق، وتتطلع إلى ان تكون خططها التوسعية شاملة لسوق المملكة العربية السعودية في المستقبل العاجل ان شاء الله.
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