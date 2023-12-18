Tuesday, 19 December 2023 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مازن جوهر رئيسًا تنفيذيا لشركة مطارات جدة

12/18/2023 2:15:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدر مجلس المديرين بشركة مطارات جدة، برئاسة رئيس المجلس المهندس رائد بن إبراهيم المديهيم، قرارًا بتعيين المهندس مازن بن محمد جوهر، رئيسًا تنفيذيا للشركة اعتبارًا من 1 فبراير 2024م.
ويمتلك الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر، خبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في قطاعات ومجالات متعددة في القطاعين العام والخاص، كان آخرها العمل كرئيسًا تنفيذيًا لشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية.
كما عمل سابقًا وكيلا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية، ومديرا تنفيذيًا لشركة تعبئة المياه الصحية "نوفا " بالإضافة لشغله منصب المدير التنفيذي للعمليات لخدمات المناولة الأرضية في شركة الخطوط السعودية للشحن ونائبا للرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الكيميائية الأساسية للخدمات التجارية والدعم، علاوة على توليه لعدد من المناصب القيادية في شركة بروكتر أند جامبل" العالمية لمدة قاربت 18 عامًا.
ولدى الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة العديد من العضويات بالقطاعين العام والخاص، منها عضوية مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الشهادات المهنية في القيادة من جامعات متعددة منها جامعة هارفارد. المهندس مازن جوهر حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

MENAFN18122023000089011017ID1107619840

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث