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صيانة لحدائق مكة

12/18/2023 2:15:44 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت ‏أمانة العاصمة المقدسة، مؤخراً، عدداً من مشاريع الصيانة في الحدائق العامة، تضمنت حديقة الكردي، وحديقة النورس، وحديقة النبراس، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين البيئة الحضرية وتعزيز جودة الحياة.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، بأن الأمانة تبذل جهودا كبيرة في مجال أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، وجودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة في مجال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء والحدائق، وتشجير الشوارع، وزيادة الرقعة الخضراء، وإيجاد وتوفير مزيد من الأماكن المناسبة والمهيأة للمواطنين والمقيمين، وذلك لما تشكله هذه الأماكن متنفسًا لأهالي مكة المكرمة وزوارها الكرام.
وبين أن مساحة المسطحات الخضراء في مكة المكرمة بلغت 843.223 مترًا مربعًا، تضمنت 284 حديقة عامة بمساحات مختلفة، ومنتشرة في مختلف الأحياء بمكة المكرمة، و46.798 شجرة، و7069 نخلة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية شاملة لتلبية احتياجات النمو العمراني الذي تشهده العاصمة المقدسة من المشروعات البيئية والترفيهية وتعزيز المحافظة على المرافق العامة.

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