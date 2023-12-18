قبول 43 ألف متدرب بالتقني

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبول أكثر من 43 ألف متدرب ومتدربة خلال الفصل الثاني من العام التدريبي الحالي 1445، في برامج الدبلوم بالكليات التقنية للبنين والبنات، والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.
وأوضحت المؤسسة أن عدد الخريجين للفصل التدريبي الأول من هذا العام تجاوز 23 ألف خريج وخريجة، في حين يبلغ عدد المتدربين والمتدربات المستمرين حاليًا في الكليات والمعاهد أكثر 200 ألف متدرب ومتدربة.
وتقدم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مختلف البرامج التدريبية التقنية والمهنية؛ من خلال أكثر من 200 منشأة تدريبية منتشرة بمختلف مناطق المملكة.
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