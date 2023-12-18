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قبول 43 ألف متدرب بالتقني

12/18/2023 2:15:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبول أكثر من 43 ألف متدرب ومتدربة خلال الفصل الثاني من العام التدريبي الحالي 1445، في برامج الدبلوم بالكليات التقنية للبنين والبنات، والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.
وأوضحت المؤسسة أن عدد الخريجين للفصل التدريبي الأول من هذا العام تجاوز 23 ألف خريج وخريجة، في حين يبلغ عدد المتدربين والمتدربات المستمرين حاليًا في الكليات والمعاهد أكثر 200 ألف متدرب ومتدربة.
وتقدم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مختلف البرامج التدريبية التقنية والمهنية؛ من خلال أكثر من 200 منشأة تدريبية منتشرة بمختلف مناطق المملكة.

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