العطوي يخلف المناعي في أبها

(MENAFN
- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة نادي أبها، اتفقت مع المدرب الوطني خالد العطوي، ليتولى قيادة الفريق الأول في ناديها، خلفا للتونسي يوسف المناعي، الذي بينت المصادر ذاتها أن الإدارة أقالته من منصبه دون إعلان رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر، وتأتي إقالة المناعي، بعد شهرين من التعاقد معه.
وسيتولى مدرب الفريق الرديف، الروماني جورجي تيميش المهمة مؤقتا حتى يتم التعاقد الرسمي مع المدرب الجديد.
والمناعي هو المدرب الثاني الذي يقيله أبها هذا الموسم، بعدما أطاح بسلفه البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش في أكتوبر الماضي.
وضحت عدة أندية بمدربيها خلال الأشهر الأولى لدوري روشن السعودي، على غرار مدرب الشباب، الهولندي مارسيل كايزر ، و مدرب الطائي ، الكرواتي كريشمير ريزيتش ، و مدرب الرياض، البلجيكي،يانيك فيريرا ، ومدرب الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، إضافة لثنائي أبها.
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