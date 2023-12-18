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العطوي يخلف المناعي في أبها

12/18/2023 2:15:43 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن إدارة نادي أبها، اتفقت مع المدرب الوطني خالد العطوي، ليتولى قيادة الفريق الأول في ناديها، خلفا للتونسي يوسف المناعي، الذي بينت المصادر ذاتها أن الإدارة أقالته من منصبه دون إعلان رسمي حتى لحظة إعداد هذا الخبر، وتأتي إقالة المناعي، بعد شهرين من التعاقد معه.
وسيتولى مدرب الفريق الرديف، الروماني جورجي تيميش المهمة مؤقتا حتى يتم التعاقد الرسمي مع المدرب الجديد.
والمناعي هو المدرب الثاني الذي يقيله أبها هذا الموسم، بعدما أطاح بسلفه البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش في أكتوبر الماضي.
وضحت عدة أندية بمدربيها خلال الأشهر الأولى لدوري روشن السعودي، على غرار مدرب الشباب، الهولندي مارسيل كايزر ، و مدرب الطائي ، الكرواتي كريشمير ريزيتش ، و مدرب الرياض، البلجيكي،يانيك فيريرا ، ومدرب الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، إضافة لثنائي أبها.

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