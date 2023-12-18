أوراوا الياباني يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي غدًا في نصف نهائي كأس العالم للأندية

(MENAFN
- Al Watan) يُكمل نادي أوراوا الياباني مشواره في كأس العالم للأندية 2013، في دور النصف نهائي غدًا، عندما يواجه نظيره النادي الإنجليزي مانشستر سيتي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وتمكن النادي الياباني من التأهل إلى دور نصف النهائي بعد أن تجاوز فريق ليون كلوب المكسيكي بهدفٍ دون مقابل ، ليضرب موعداً لمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يلعب في كأس العالم لأول مرة بتاريخه بعد أن تمكن من التأهل لكأس العالم للأندية لهذا العام 2023 ،عقب تحقيقه لكأس أبطال أوروبا لأول مرة بتاريخ النادي في ملعب أتاتورك الأولمبي، في إسطنبول بهدفٍ بلا مقابل ضد نادي إنتر ميلان الإيطالي. فيما وصل نادي أوراوا ريدز الياباني لمشاركته العالمية بعدما بلغ البطولة للمرة الثالثة في تاريخه بعد تحقيقه اللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك على حساب الهلال السعودي في المباراة النهائية بالتعادل 1-1 ذهاباً بالرياض، والفوز إياباً 1-0 في طوكيو.
ويسعى مدرب النادي الإنجليزي بيب غوراديولا إلى قيادة فريقه مانشستر سيتي إلى التتويج بكأس العالم للأندية بنسخته العشرين ليصبح أول فريق في التاريخ الإنجليزي يفوز بخماسي الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. يُذكر أن الفائز في هذه المواجهة سيتأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم للأندية التي تقام في نسختها العشرين بالمملكة العربية السعودية ولأول مرة وذلك خلال الفترة 12 - 22 ديسمبر الجاري.
MENAFN18122023000089011017ID1107619836
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.