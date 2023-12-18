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أوراوا الياباني يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي غدًا في نصف نهائي كأس العالم للأندية

12/18/2023 2:15:43 PM
(MENAFN- Al Watan) يُكمل نادي أوراوا الياباني مشواره في كأس العالم للأندية 2013، في دور النصف نهائي غدًا، عندما يواجه نظيره النادي الإنجليزي مانشستر سيتي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وتمكن النادي الياباني من التأهل إلى دور نصف النهائي بعد أن تجاوز فريق ليون كلوب المكسيكي بهدفٍ دون مقابل ، ليضرب موعداً لمواجهة بطل دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يلعب في كأس العالم لأول مرة بتاريخه بعد أن تمكن من التأهل لكأس العالم للأندية لهذا العام 2023 ،عقب تحقيقه لكأس أبطال أوروبا لأول مرة بتاريخ النادي في ملعب أتاتورك الأولمبي، في إسطنبول بهدفٍ بلا مقابل ضد نادي إنتر ميلان الإيطالي. فيما وصل نادي أوراوا ريدز الياباني لمشاركته العالمية بعدما بلغ البطولة للمرة الثالثة في تاريخه بعد تحقيقه اللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك على حساب الهلال السعودي في المباراة النهائية بالتعادل 1-1 ذهاباً بالرياض، والفوز إياباً 1-0 في طوكيو.
ويسعى مدرب النادي الإنجليزي بيب غوراديولا إلى قيادة فريقه مانشستر سيتي إلى التتويج بكأس العالم للأندية بنسخته العشرين ليصبح أول فريق في التاريخ الإنجليزي يفوز بخماسي الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. يُذكر أن الفائز في هذه المواجهة سيتأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم للأندية التي تقام في نسختها العشرين بالمملكة العربية السعودية ولأول مرة وذلك خلال الفترة 12 - 22 ديسمبر الجاري.

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