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الذهب العربي لأخضر الدراجات

12/18/2023 2:15:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تُوج المنتخب السعودي للدراجات للناشئين بكأس المركز الأول والميدالية الذهبية للبطولة العربية لدراجات الطريق ((الرياض 2023))، التي تستضيفها الرياض بمشاركة 300 لاعب ولاعبة، يمثلون 10 دول.
وجاء تتويج الأخضر بعد تحقيقه زمن 41:21:43 دقيقة في سباق فرق ضد الساعة، تلاه بالمركز الثاني والميدالية الفضية المنتخب الجزائري بزمن 41:41:27 دقيقة، وبالمركز الثالث والميدالية البرونزية المنتخب العراقي بزمن 43:38:09 دقائق.

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