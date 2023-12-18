الذهب العربي لأخضر الدراجات

(MENAFN
- Al Watan) تُوج المنتخب السعودي للدراجات للناشئين بكأس المركز الأول والميدالية الذهبية للبطولة العربية لدراجات الطريق ((الرياض 2023))، التي تستضيفها الرياض بمشاركة 300 لاعب ولاعبة، يمثلون 10 دول.
وجاء تتويج الأخضر بعد تحقيقه زمن 41:21:43 دقيقة في سباق فرق ضد الساعة، تلاه بالمركز الثاني والميدالية الفضية المنتخب الجزائري بزمن 41:41:27 دقيقة، وبالمركز الثالث والميدالية البرونزية المنتخب العراقي بزمن 43:38:09 دقائق.
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