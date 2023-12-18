أخضر 17 إلى نهائي غرب آسيا

أخضر 17 إلى نهائي غرب آسيا
التاريخ
12/18/2023 2:15:43 PM
(MENAFN
- Al Watan) بلغ المنتخب السعودي تحت 17 عاما نهائي بطولة غرب آسيا، المقامة حاليا في عمان، بتغلبه على نظيره منتخب العراق 2 /1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السعادة بصلالة، لحساب نصف النهائي، سجل للأخضر، ثاري أحمد "28"، و أبو بكر سعيد "39"، ولأسود الرافدين زين العابدين جاسم "60"، وسيواجه الصقور في النهائي، المنتخب اليمني، الذي كسب منتخب الإمارات 2 /صفر.
MENAFN18122023000089011017ID1107619834
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.