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أخضر 17 إلى نهائي غرب آسيا

12/18/2023 2:15:43 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ المنتخب السعودي تحت 17 عاما نهائي بطولة غرب آسيا، المقامة حاليا في عمان، بتغلبه على نظيره منتخب العراق 2 /1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السعادة بصلالة، لحساب نصف النهائي، سجل للأخضر، ثاري أحمد "28"، و أبو بكر سعيد "39"، ولأسود الرافدين زين العابدين جاسم "60"، وسيواجه الصقور في النهائي، المنتخب اليمني، الذي كسب منتخب الإمارات 2 /صفر.

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