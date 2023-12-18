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مصر تستعد لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

12/18/2023 2:15:43 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، انطلاق المؤتمر الصحفى الذى يعقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك فى ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمنى للعملية الانتخابية.
وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز فى الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التى اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين فى الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد فى الجدول الزمنى للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضى الموافق 14 ديسمبر الجاري.
ولم تتلقى اللجان العامة على مستوى الجمهورية، أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددى للأصوات بكل لجنة عامة.

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