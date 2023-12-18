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تقني المدينة يستضيف برنامج الشباب التقني

12/18/2023 2:15:43 PM
(MENAFN- Al Watan) يفتتح نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي وبحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد الردادي اللقاء الثالث لبرنامج الشباب التقني والذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة بدعم من صندوق المتدربين والمتدربات الرئيس بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك خلال الفترة من 18 - 20 ديسمبر 2023م.
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة د.عيد الردادي أن المشاركين في هذا اللقاء ما يقارب 30 متدربا ومتدربة من مختلف مناطق المملكة، ويشتمل على العديد من البرامج والمواضيع والمحاور المهمة التي تدعم الشباب والاستثمار في طاقتهم البشرية وتذليل الفرص لهم للإبداع والتطوير في جميع المجالات الثقافية والتقنية الحديثة.
وسيكون ضيف اللقاء لليوم الأول الدكتور منصور النزهة في لقاء يكمل مجموعة من البرامج التدريبية في إعداد القادة ومهارات اتخاذ القرار، ويكمل البرنامج في يومه الثاني بمجموعة ورش عمل عن المشاريع الرقمية والجرائم الإلكترونية، ويختتم البرنامج في يومه الثالث بورشتي عمل عن المهارات والمبادرات المجتمعية والمهارات الناعمة. وأبان الردادي أن البرنامج يتضمن العديد من الزيارات الميدانية لأهم معالم المدينة المنورة التاريخية والتراثية.

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