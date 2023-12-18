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الطائرة الخضراء تستعد للآسيوية

12/18/2023 2:15:42 PM
(MENAFN- Al Watan) يواصل المنتخب السعودي للكرة الطائرة تحت 23 سنة تدريباته اليومية بمعسكره الإعدادي الذي يقام في المنطقة الشرقية ويستمر حتى الخميس المقبل، استعدادا للمشاركة في بطولة الألعاب الآسيوية تحت 23 سنة التي ستقام في فبراير 2024 بتايلاند وحرص الجهاز الفني بقيادة المونتينيجري فيسيلين فيسكو على تكثيف التدريبات على فترتين صباحية ومسائية.

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