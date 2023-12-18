الطائرة الخضراء تستعد للآسيوية

الطائرة الخضراء تستعد للآسيوية
التاريخ
12/18/2023 2:15:42 PM
(MENAFN
- Al Watan) يواصل المنتخب السعودي للكرة الطائرة تحت 23 سنة تدريباته اليومية بمعسكره الإعدادي الذي يقام في المنطقة الشرقية ويستمر حتى الخميس المقبل، استعدادا للمشاركة في بطولة الألعاب الآسيوية تحت 23 سنة التي ستقام في فبراير 2024 بتايلاند وحرص الجهاز الفني بقيادة المونتينيجري فيسيلين فيسكو على تكثيف التدريبات على فترتين صباحية ومسائية.
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