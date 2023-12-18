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كوريا الشمالية تعود بأول تجربة صاروخية طويلة المدى

12/18/2023 2:15:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرت كوريا الشمالية أول اختبار لصاروخ بالستي عابر للقارات منذ خمسة أشهر. ومن المرجح أن تطلق صاروخًا تطويريًا، وهو سلاح أكثر مرونة، حيث تتوعد برد فعل قوي ضد تحركات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لتعزيز خطط الردع النووي الخاصة بهما.
بينما وصفت حكومة كوريا الجنوبية الصاروخ الذي تم اختباره بأنه سلاح يعمل بالوقود الصلب، في إشارة محتملة إلى الصاروخ الكوري الشمالي المتنقل ((Hwasong-18 ICBM)) الذي يعمل بالوقود الصلب المدمج فيه، لجعل اكتشافه أكثر صعوبة على الخصوم من اكتشاف الأسلحة التي تعمل بالوقود السائل. وقد وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في السابق، صاروخ ((هواسونغ-18)) بأنه أقوى سلاح في قواته

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن الصاروخ الكوري الشمالي طار لمسافة نحو 1000 كيلومتر (620 ميلا) قبل أن يسقط في المياه بين شبه الجزيرة الكورية واليابان. وأضاف أن الصاروخ أُطلق من زاوية مرتفعة، في محاولة واضحة لتجنب الدول المجاورة. وأفاد النائب الياباني ماساهيسا ساتو، نقلا عن وزارة الدفاع اليابانية، بأن الصاروخ ارتفع إلى علو يصل إلى 6000 كيلومتر (3730 ميلا).
ومنذ 2017، أجرت كوريا الشمالية عددًا كبيرًا من اختبارات الصواريخ البالستية العابرة للقارات، في محاولة لاكتساب القدرة على شن ضربات نووية على البر الرئيسي للولايات المتحدة. ولكن كل اختباراتها السابقة قبل إطلاق ((هواسونغ-18)) في أبريل كانت تشتمل على صواريخ بالستية عابرة للقارات تعمل بالوقود السائل، التي تحتاج إلى تزويدها بالوقود قبل الإطلاق، ولا يمكنها البقاء مملوءة بالوقود فترات طويلة.

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