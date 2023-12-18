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عاصفة فلوريدا تتسبب بفيضانات ولاية كارولينا

12/18/2023 2:15:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أدت العاصفة التي ضربت فلوريدا في الساحل الشرقي المصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية إلى تحطيم الأرقام القياسية لهطول الأمطار، وأطلقت عمليات الإنقاذ والتحذير من الفيضانات التي اجتاحت ولاية كارولينا.
وقال جاكي بروش المتحدث باسم مقاطعة جورج تاون، إن السلطات أنقذت العشرات من سائقي السيارات الذين تقطعت بهم السبل بسبب مياه الفيضانات في مجتمع جورج تاون على الواجهة البحرية في ساوث كارولينا. وسقط أكثر من 9 بوصات (22.9 سم) من الأمطار.
مناطق غير متوقعة
وقال بروش: ((ليست المناطق التي نشهد فيها الفيضانات عادة هي فقط المعرضة للفيضانات)). ((إنها مناطق لا نتوقع أن تواجه مشكلات الفيضانات)).
كما ووصل المد في تشارلستون هاربر إلى رابع أعلى مستوى له على الإطلاق وكان ((أعلى بكثير من أعلى مد في نظام غير استوائي،))، بحسب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية.
وقال عالم الأرصاد الجوية جيف ماسترز، المؤسس المشارك لمنظمة Weather Underground. وفي كارولينا الجنوبية: إن ارتفاع مستويات سطح البحر الناجم عن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان يعني أنه حتى الطقس الضعيف نسبيًا يمكنه الآن إنتاج عواصف كانت مرتبطة سابقًا بالأعاصير، وتفاقم الأمر بسبب الهبوط الطبيعي على طول الساحل.
وقال ماسترز، إنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن تشهد تشارلستون ارتفاعًا آخر بمقدار 14 بوصة (35.6 سم) في مستوى سطح البحر.
المرة السادسة
وفي تشارلستون، هذه هي المرة السادسة هذا العام التي يتعرضون فيها لفيضانات ساحلية كبيرة. وقال ماسترز: ((لم تكن معظم تلك الفيضانات كبيرة قبل 100 عام، لأن مستوى سطح البحر ارتفع كثيرًا)).
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تكتسب العاصفة قوة مع تحركها على طول سواحل جورجيا وكارولينا، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة قبل أن تجتاح نيو إنجلاند.
وكان هناك أكثر من 31 ألف انقطاع للتيار الكهربائي في ولاية كارولينا الجنوبية، وفقًا لـPowerOutage، إلى جانب أكثر من 14 ألف انقطاع في ولاية كارولينا الشمالية وأكثر من 11 ألفا في فلوريدا.
وحذرت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول من احتمال هطول أمطار يتراوح من 2 إلى 4 بوصات (5.1 إلى 10.2 سم) ورياح قوية وفيضانات محتملة في أجزاء من الولاية. وقال عمدة نيويورك إريك آدامز: ((سنتجاوز هذه العاصفة، لكن الاستعداد هو المفتاح)). وأخبر مسؤولو المدينة السكان أن يتوقعوا هطول أمطار لعدة ساعات وتأخيرات محتملة أثناء التنقل.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الهواء البارد خلف العاصفة سيؤدي إلى تساقط ثلوج على شكل بحيرة عبر البحيرات العظمى باتجاه جبال الأبالاتشي وشمال ولاية نيويورك حتى الثلاثاء.

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