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رسالة شفوية من الملك وولي العهد للعاهل المغربي

12/18/2023 2:15:42 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل ولي عهد المملكة المغربية الأمير الحسن بن محمد، في الرباط، اليوم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق. ونقل خلال الاستقبال، رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، تضمنت تحياتهما له، والتأكيد على عمق العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات.
كما نقل الأمير تركي رسالة شفوية مماثلة من الأمير محمد بن سلمان إلى أخيه الأمير الحسن بن محمد. وقد حمّل الأمير الحسن بن محمد، الأمير تركي بن محمد، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة ودوام السعادة. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

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