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تجدد الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان

12/18/2023 2:14:10 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN/تجددت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على بلدات وقرى جنوب لبنان.

وقالت مصادر إن الطائرات الاسرائيلية شنت غارات على جبل الباط عند اطراف بلدة عيترون، فيما استهدفت المدفعية بلدات ميس الجبل، وبليدا، ومحيبيب وعيترون.

وأضاف أن جيش الاحتلال أطلق قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون.


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