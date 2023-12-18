تجدد الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN/تجددت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على بلدات وقرى جنوب لبنان.
وقالت مصادر إن الطائرات الاسرائيلية شنت غارات على جبل الباط عند اطراف بلدة عيترون، فيما استهدفت المدفعية بلدات ميس الجبل، وبليدا، ومحيبيب وعيترون.
وأضاف أن جيش الاحتلال أطلق قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون.
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