Tuesday, 19 December 2023 12:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخارجية ترحب بموقف جنوب إفريقيا من مواطنيها مزدوجي الجنسية الذين يشاركون بعدوان الاحتلال على شعبنا

12/18/2023 2:14:10 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان الذي صدر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب إفريقيا، حول مشاركة بعض مواطنيها من حملة الجنسية المزدوجة، والذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، في عدوان الاحتلال على شعبنا، واعتبرت أن المشاركة تساهم في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، ما يعرضهم للمحاكمة وفقاً لقوانينها.

وطالبت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، بقية الدول باتباع السياسة نفسها، وإعلان مواقف مماثلة لموقف جنوب إفريقيا التزاما بالقانون الدولي، ورفضا لمشاركة مواطنيها في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.


MENAFN18122023000205011050ID1107619816

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث