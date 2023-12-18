الخارجية ترحب بموقف جنوب إفريقيا من مواطنيها مزدوجي الجنسية الذين يشاركون بعدوان الاحتلال على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان الذي صدر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب إفريقيا، حول مشاركة بعض مواطنيها من حملة الجنسية المزدوجة، والذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، في عدوان الاحتلال على شعبنا، واعتبرت أن المشاركة تساهم في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، ما يعرضهم للمحاكمة وفقاً لقوانينها.
وطالبت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، بقية الدول باتباع السياسة نفسها، وإعلان مواقف مماثلة لموقف جنوب إفريقيا التزاما بالقانون الدولي، ورفضا لمشاركة مواطنيها في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
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