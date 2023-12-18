إصابة مصور صحفي برصاص الاحتلال في قرية جفنا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أصيب، اليوم الإثنين، مصور صحفي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه المتواصل لقرية جفنا شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن المصور الصحفي رامز عواد أصيب برصاص الاحتلال في الخاصرة خلال اقتحامها المستمر لقرية جفنا منذ ظهر اليوم.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مداخل قرى وبلدات في رام الله، وأعاقت تنقل المواطنين، ومنها: عطارة، وروابي، وبيرزيت، وسلواد، ويبرود، وعابود، راس كركر، وشقبا، وترمسعيا، وعيون الحرامية، ونعلين، ودير عمار، وخربثا بني حارث.

كما نصب

الاحتلال حاجزا ومنع حركة المواطنين بين قريتي أم صفا والنبي صالح، وحاجزا قرب قرية عين قينيا.

في حين اقتحمت قوات الاحتلال مدينة روابي وعين سينيا شمال رام الله، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.

وكان عدد من مستوطني "عطيرت" قد هاجموا مركبات المواطنين قرب ميدان مدينة روابي شمال رام الله، كما أطلق أحدهم النار صوب المركبات المارة، فيما رشق آخرون عددا منها بالحجارة، ما أدى إلى تضررها.







