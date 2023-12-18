إصابة مصور صحفي برصاص الاحتلال في قرية جفنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أصيب، اليوم الإثنين، مصور صحفي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه المتواصل لقرية جفنا شمال رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن المصور الصحفي رامز عواد أصيب برصاص الاحتلال في الخاصرة خلال اقتحامها المستمر لقرية جفنا منذ ظهر اليوم.
كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مداخل قرى وبلدات في رام الله، وأعاقت تنقل المواطنين، ومنها: عطارة، وروابي، وبيرزيت، وسلواد، ويبرود، وعابود، راس كركر، وشقبا، وترمسعيا، وعيون الحرامية، ونعلين، ودير عمار، وخربثا بني حارث.
كما نصب
الاحتلال حاجزا ومنع حركة المواطنين بين قريتي أم صفا والنبي صالح، وحاجزا قرب قرية عين قينيا.
في حين اقتحمت قوات الاحتلال مدينة روابي وعين سينيا شمال رام الله، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.
وكان عدد من مستوطني "عطيرت" قد هاجموا مركبات المواطنين قرب ميدان مدينة روابي شمال رام الله، كما أطلق أحدهم النار صوب المركبات المارة، فيما رشق آخرون عددا منها بالحجارة، ما أدى إلى تضررها.
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