Tuesday, 19 December 2023 12:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه الى 7 في معارك اليوم بغزة

12/18/2023 2:14:10 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/أعلن جيش الاحتلال مقتل اثنين من ضباطه أحدهما قائد فصيلة في لواء "غفعاتي" والآخر قائد فرقة في وحدة "يهلام" في معارك شمال وجنوب وقطاع غزة؛ لترتفع حصيلة الضباط والجنود القتلى المعلن عنها اليوم إلى 7.

كما أصيب جندي آخر من سلاح "الهندسة 605" بجراح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.

بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن عنهم إلى 461 منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم 129 منذ بدء الاجتياح البري لغزة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر.

MENAFN18122023000205011050ID1107619814

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث