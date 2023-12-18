جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه الى 7 في معارك اليوم بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/أعلن جيش الاحتلال مقتل اثنين من ضباطه أحدهما قائد فصيلة في لواء "غفعاتي" والآخر قائد فرقة في وحدة "يهلام" في معارك شمال وجنوب وقطاع غزة؛ لترتفع حصيلة الضباط والجنود القتلى المعلن عنها اليوم إلى 7.
كما أصيب جندي آخر من سلاح "الهندسة 605" بجراح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.
بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن عنهم إلى 461 منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم 129 منذ بدء الاجتياح البري لغزة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر.
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