جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه الى 7 في معارك اليوم بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/أعلن جيش الاحتلال مقتل اثنين من ضباطه أحدهما قائد فصيلة في لواء "غفعاتي" والآخر قائد فرقة في وحدة "يهلام" في معارك شمال وجنوب وقطاع غزة؛ لترتفع حصيلة الضباط والجنود القتلى المعلن عنها اليوم إلى 7.

كما أصيب جندي آخر من سلاح "الهندسة 605" بجراح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.

بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال المعلن عنهم إلى 461 منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم 129 منذ بدء الاجتياح البري لغزة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر.