بنك فلسطين يوفر آلاف من الوجبات الغذائية الساخنة لصالح النازحين في مراكز الإيواء بقطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة / PNN / قدم بنك فلسطين خلال اليومين الماضيين آلافاً من الوجبات الغذائية الساخنة لصالح آلاف العائلات النازحة في مراكز الإيواء بقطاع غزة، وذلك ضمن برنامجه الإنساني والإغاثي المتواصل لمساندة أهلنا في القطاع.

وقام البنك بتنفيذ هذا المشروع، ضمن جهوده المتواصل من خلال مؤسسة التعاون، حيث قامت المؤسسة بالتعاقد مع مجموعة من الموردين لتوفير وجبات غذائية مطبوخة وجاهزة لتوزيعها على العائلات النازحة في في مراكز الإيواء.

وأشار البنك إلى أن هذه المساهمات الإنسانية المتواصلة تأتي في سياق مسؤوليته المجتمعية والتنموية المستدامة تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، وبما ينسجم مع رؤيته في محاربة الجوع والفقر، ومد يد العون للنازحين في مراكز الإيواء، وتعزيز صمودهم في مواجهة الظروف المعيشية والحياتية الصعبة جراء الحرب المستمرة على القطاع.

وأكد بنك فلسطين أنه سيواصل تقديم مساهماته لأبناء شعبنا وتلبية احتياجاته في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها، من خلال برنامجه الإغاثي، لتعزيز مبدأ العمل الإنساني، مشيراً أن جهوده تركزت خلال الحرب على تقديم التدخلات الإنسانية والإغاثية اللازمة لصالح أهلنا في قطاع غزة الذين تضرروا بسبب الحرب القاسية بعد توقف كافة مناحي الحياة في القطاع، إضافة إلى رصد الاحتياجات العاجلة بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الدولية والمحلية والإنسانية.

من الجدير ذكره أن بنك فلسطين عكف منذ بداية الحرب المتواصلة على غزة، على إطلاق برنامج إغاثي متواصل لتقديم مساعدات إنسانية طارئة لصالح أهلنا في قطاع غزة، بحيث شمل الدعم الإنساني على تقديم مساعدات عاجلة بقيمة نصف مليون دولار لتوفير مواد غذائية وعبوات مياه معدنية لمئات النازحين، عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، هذا إلى جانب توفير مستلزمات شتوية عاجلة لصالح العائلات والأطفال في قطاع غزة بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عالمية. وفي خطوة أخرى، عمل البنك على توفير مئات الطرود الغذائية الأخرى للنازحين من خلال مؤسسة التعاون،

واستمر البنك بخطواته مروراً بتقديم مساعدات مالية عاجلة عبر مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي لدعم مرضى قطاع غزة الذين يتلقون العلاج في مشافي الضفة الغربية والقدس، وعبر مؤسسة الحسين للسرطان لمرضى القطاع الذين يتعالجون في الأردن.

