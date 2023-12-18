سفير البرازيل لدى دمشق يزور الغرفة العربية البرازيلية

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Marcos Carrieri
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ساو باولو – زار السفير البرازيلي لدى الجمهورية العربية السورية، أندريه سانتوس، يوم الجمعه 15 كانون الأول/ديسمبر، مقر الغرفة التجارية العربية البرازيلية في ساو باولو. وأكد سانتوس بأنه يسعى إلى تعزيز نشر الثقافة السورية بهدف تعزيز الروابط والعلاقات بين البلدين، حيث قال:” بمجرد وجود معرفة وقبول ثقافي أكبر لسوريا في البرازيل، فإن كل شيء آخر سيتبع ذلك، العلاقات التجارية والصادرات والخ..”
(في الصورة أعلاه شحفي يقدم هدية تذكارية لسانتوس)
خلال الاجتماع مقترحات لترويج ثقافي
كان في استقبال سانتوس عند وصوله إلى الغرفة التجارية العربية البرازيلية، كل من رئيس الغرفة، السفير أوسمار شحفه، والرئيس التنفيذي والأمين العام تامر منصور، ومستشار الغرفة للشؤون المؤسسية باسل أبو لطيف.
ومن ضمن المواضيع التي جرى بحثها خلال اللقاء، التبادل التجاري بين البرازيل وسوريا وإمكانية توسيع عمليات الاستيراد والتصدير. وكانت البرازيل في العام 2022 قد صَدَرَت إلى سوريا منتجات بقيمة 15.9 مليون دولار، تتصدرها القهوة. من ناحية أخرى استوردت البرازيل في نفس العام منتجات بقيمة 3.9 مليون دولار وخاصة الفوسفات .
وأكد الرئيس شحفه بأن استقبال السفراء في الغرفة التجارية العربية البرازيلية، هو طريقة تعبر من خلالها الغرفة عن استعدادها لتقديم المساعدة للسفارات في ترويج الأعمال والمبادرات الثقافية والتبادل التجاري. حيث قال شحفه:” في سياق التعاون الذي تسعى إليه الغرفة مع الأجهزة الرئيسية للحكومة، خاصة فيما يتعلق بعلاقة البرازيل مع الدول العربية، فنحن سعداء دائماً باستقبال السفراء. وهذا هام بالنسبة لنا ولهم في عملهم”. وأضاف شحفه مؤكداً:” خاصة في هذا اليوم، نستقبل السفير أندريه سانتوس والذي يمثل البرازيل حالياً في سوريا، هذا البلد التي تجمعنا به علاقة تاريخية، والذي تحظى جاليته في البرازيل بحضور متميز في المجتمع البرازيلي.”
ماركوس كارييري
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