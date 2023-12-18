سفير البرازيل لدى دمشق يزور الغرفة العربية البرازيلية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – زار السفير البرازيلي لدى الجمهورية العربية السورية، أندريه سانتوس، يوم الجمعه 15 كانون الأول/ديسمبر، مقر الغرفة التجارية العربية البرازيلية في ساو باولو. وأكد سانتوس بأنه يسعى إلى تعزيز نشر الثقافة السورية بهدف تعزيز الروابط والعلاقات بين البلدين، حيث قال:” بمجرد وجود معرفة وقبول ثقافي أكبر لسوريا في البرازيل، فإن كل شيء آخر سيتبع ذلك، العلاقات التجارية والصادرات والخ..”

(في الصورة أعلاه شحفي يقدم هدية تذكارية لسانتوس)

خلال الاجتماع مقترحات لترويج ثقافي

كان في استقبال سانتوس عند وصوله إلى الغرفة التجارية العربية البرازيلية، كل من رئيس الغرفة، السفير أوسمار شحفه، والرئيس التنفيذي والأمين العام تامر منصور، ومستشار الغرفة للشؤون المؤسسية باسل أبو لطيف.

ومن ضمن المواضيع التي جرى بحثها خلال اللقاء، التبادل التجاري بين البرازيل وسوريا وإمكانية توسيع عمليات الاستيراد والتصدير. وكانت البرازيل في العام 2022 قد صَدَرَت إلى سوريا منتجات بقيمة 15.9 مليون دولار، تتصدرها القهوة. من ناحية أخرى استوردت البرازيل في نفس العام منتجات بقيمة 3.9 مليون دولار وخاصة الفوسفات .

وأكد الرئيس شحفه بأن استقبال السفراء في الغرفة التجارية العربية البرازيلية، هو طريقة تعبر من خلالها الغرفة عن استعدادها لتقديم المساعدة للسفارات في ترويج الأعمال والمبادرات الثقافية والتبادل التجاري. حيث قال شحفه:” في سياق التعاون الذي تسعى إليه الغرفة مع الأجهزة الرئيسية للحكومة، خاصة فيما يتعلق بعلاقة البرازيل مع الدول العربية، فنحن سعداء دائماً باستقبال السفراء. وهذا هام بالنسبة لنا ولهم في عملهم”. وأضاف شحفه مؤكداً:” خاصة في هذا اليوم، نستقبل السفير أندريه سانتوس والذي يمثل البرازيل حالياً في سوريا، هذا البلد التي تجمعنا به علاقة تاريخية، والذي تحظى جاليته في البرازيل بحضور متميز في المجتمع البرازيلي.”

ماركوس كارييري