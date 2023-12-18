الاهتمام بسلامة الغذاء وراء نهوض القطاع الغذائي المصري

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

القاهرة – حقق قطاع الصناعات الغذائية المصري معدلات نمو جيدة خلال السنوات الأخيرة، على المستويين المحلي والتصدير، مدعومًا بالتطور الكبير في القطاع والالتزام بمعايير الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصري، والتي ساهمت في تطور الإنتاج وتحسين سمعة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وقال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات الغذائية هو ثمرة تعاون وثيق بين القطاع الخاص وأجهزة الحكومة، خاصة فى ظل التحديات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد العالمي ومن ثم تداعياتها السلبية على الاقتصاد المصري، ومن الضروري تكثيف الجهود الداعمة لمساندة القطاعات الانتاجية والتصديرية.

وشدد برزي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العربية البرازيلية“ANBA” على هامش مشاركته في معرض“فوود أفريكا” 2023، على ضرورة استقرار سعر الصرف واعلان نسبة المساندة التصديرية لكل قطاع تصديري فضلاً عن أهمية الانتهاء من اعداد الإستراتيجية الصناعية والتي ستحدد وبشكل كبير اولويات وتوجهات الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير القطاع الصناعي ومن ثم زيادة معدلات التصدير.

وأوضح المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ان تحقيق 15% زيادة ونمو في الصادرات الغذائية رغم التحديات الكبيرة التي يشهدها السوق العالمي، يعد مؤشراً ايجابيا على قدرة المنتج الغذائي المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة في ظل نجاح القطاع في تلبية السوق المحلي خلال أزمة كورونا وما تبعها من أزمة في سلاسل الامداد.

ولفت الى اهمية تطبيق نظام التتبع على المحاصيل الزراعية خاصة وانها تمثل الخامات الرئيسية للصناعات الغذائية مع ضرورة توافقها مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء وهو الأمر الذى يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محلياً ودولياً ، وكذا تطبيق نظام المخاطر المتبع عالمياً على الواردات الغذائية وذلك توفيراً للوقت وتخفيض الأعباء على المصانع الغذائية، فضلا عن اهمية ربط منح التراخيص الصناعية للمصانع الغذائية الجديدة بضرورة التوافق مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء، كما يجب تكثيف الحملات الرقابية على المصانع العشوائية خاصة وان المنتج الغذائي يرتبط بصحة وسلامة المستهلك المصري.

وكشف الوزير مفوض تجارى يحيى الـواثق بالله رئيس جهـاز التمثيـل التجاري المصري ان هناك عدد من الشركات الاجنبية ابدت رغبتها فى الاستثمار بالسوق المصري فى العديد من المجالات الصناعية أبرزها القطاع الغذائي، وبصفة خاصة من الهند والصين واليابان وتركيا والمانيا وبلجيكا، ومن المتوقع ان تتواجد هذه الشركات فى السوق المصري خلال الربع الثاني من عام 2024.





©Alessandro Di Ciommo/AFP