الاهتمام بسلامة الغذاء وراء نهوض القطاع الغذائي المصري

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Omar Assi
...
القاهرة – حقق قطاع الصناعات الغذائية المصري معدلات نمو جيدة خلال السنوات الأخيرة، على المستويين المحلي والتصدير، مدعومًا بالتطور الكبير في القطاع والالتزام بمعايير الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصري، والتي ساهمت في تطور الإنتاج وتحسين سمعة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وقال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات الغذائية هو ثمرة تعاون وثيق بين القطاع الخاص وأجهزة الحكومة، خاصة فى ظل التحديات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد العالمي ومن ثم تداعياتها السلبية على الاقتصاد المصري، ومن الضروري تكثيف الجهود الداعمة لمساندة القطاعات الانتاجية والتصديرية.
وشدد برزي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العربية البرازيلية“ANBA” على هامش مشاركته في معرض“فوود أفريكا” 2023، على ضرورة استقرار سعر الصرف واعلان نسبة المساندة التصديرية لكل قطاع تصديري فضلاً عن أهمية الانتهاء من اعداد الإستراتيجية الصناعية والتي ستحدد وبشكل كبير اولويات وتوجهات الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير القطاع الصناعي ومن ثم زيادة معدلات التصدير.
وأوضح المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ان تحقيق 15% زيادة ونمو في الصادرات الغذائية رغم التحديات الكبيرة التي يشهدها السوق العالمي، يعد مؤشراً ايجابيا على قدرة المنتج الغذائي المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، خاصة في ظل نجاح القطاع في تلبية السوق المحلي خلال أزمة كورونا وما تبعها من أزمة في سلاسل الامداد.
ولفت الى اهمية تطبيق نظام التتبع على المحاصيل الزراعية خاصة وانها تمثل الخامات الرئيسية للصناعات الغذائية مع ضرورة توافقها مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء وهو الأمر الذى يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محلياً ودولياً ، وكذا تطبيق نظام المخاطر المتبع عالمياً على الواردات الغذائية وذلك توفيراً للوقت وتخفيض الأعباء على المصانع الغذائية، فضلا عن اهمية ربط منح التراخيص الصناعية للمصانع الغذائية الجديدة بضرورة التوافق مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء، كما يجب تكثيف الحملات الرقابية على المصانع العشوائية خاصة وان المنتج الغذائي يرتبط بصحة وسلامة المستهلك المصري.
وكشف الوزير مفوض تجارى يحيى الـواثق بالله رئيس جهـاز التمثيـل التجاري المصري ان هناك عدد من الشركات الاجنبية ابدت رغبتها فى الاستثمار بالسوق المصري فى العديد من المجالات الصناعية أبرزها القطاع الغذائي، وبصفة خاصة من الهند والصين واليابان وتركيا والمانيا وبلجيكا، ومن المتوقع ان تتواجد هذه الشركات فى السوق المصري خلال الربع الثاني من عام 2024.
©Alessandro Di Ciommo/AFP
MENAFN18122023000213011057ID1107619802
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.