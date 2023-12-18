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النيابة: حبس المتهم المتسبب في وفاة راكب دراجة هوائية وإحالته للمحاكمة الجنائية

12/18/2023 10:14:44 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح نائب رئيس نيابة المرور بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمرور بوقوع حادث مروري أدى إلى وفاة شخص وإصابة خمسة آخرين. وتشير تفاصيل الحادث إلى أنه وأثناء قيادة المتهم لمركبته ونتيجة إخلاله بقواعد السلامة المرورية ولعدم العناية والانتباه وانشغاله بالهاتف النقال اصطدم بعدد من سائقي الدراجات الهوائية، وترتب عليه وفاة أحدهم وإصابة خمسة آخرين بإصابات تتراوح بين المتوسطة والبليغة.
وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بما نسب إليه من اتهام، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً على ذمة القضية وجاري استكمال التحقيقات تمهيداً لإحالته محبوساً أمام المحكمة الجنائية المختصة.

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