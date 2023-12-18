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سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ الرئيس المصري بمناسبة فوزه في الانتخابات لفترة رئاسية جديدة

12/18/2023 10:14:43 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه بتجديد الثقة التي أولاها إياها الشعب المصري الشقيق بانتخابه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً لفخامته كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي في المرحلة المقبلة تحقيقاً لطموحات وتطلعات الشعب المصري الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.
وأشاد سموه في هذه المناسبة بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في إطار ما يجمعهما من علاقاتٍ ثنائيةٍ متميزةٍ، مؤكداً سموه حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتطوير أواصر العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما والدفع بها نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، راجيًا سموه المولى العلي القدير أن يمتع فخامته بموفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل ما يصبوا إليه من التطور والنماء في ظل قيادة فخامته الحكيمة.

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