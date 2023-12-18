سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ الرئيس المصري بمناسبة فوزه في الانتخابات لفترة رئاسية جديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه بتجديد الثقة التي أولاها إياها الشعب المصري الشقيق بانتخابه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً لفخامته كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي في المرحلة المقبلة تحقيقاً لطموحات وتطلعات الشعب المصري الشقيق في المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.
وأشاد سموه في هذه المناسبة بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في إطار ما يجمعهما من علاقاتٍ ثنائيةٍ متميزةٍ، مؤكداً سموه حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة تعزيز وتطوير أواصر العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما والدفع بها نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، راجيًا سموه المولى العلي القدير أن يمتع فخامته بموفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل ما يصبوا إليه من التطور والنماء في ظل قيادة فخامته الحكيمة.
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