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إطلاق حملة لمتابعة الوضع البيئي في العقبة

12/18/2023 10:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أطلقت مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الاثنين، حملة لمتابعة الوضع البيئي في المدينة بالتعاون مع محافظة العقبة ومركز الرقابة والتنسيق المشترك، والإدارة الملكية لحماية البيئة (الشرطة البيئية)، ومديرية أشغال العقبة، وشركة تطوير العقبة.
وأكدت مدير مديرية البيئة في السلطة تغريد المعايطة، أن الحملة تأتي ضمن أنشطة وبرامج السلطة التي تنفذها المديرية في مختلف مناطق العقبة، لتعزيز رسالتها في الحفاظ على البيئة، مشيرةً إلى أن الحملة تستهدف تغطية الجوانب البيئية في شمال المدينة منطقتي "المعامل والحرّفية"،وجنوب المدينة المنطقة الصناعية الجنوبية.

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