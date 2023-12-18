إطلاق حملة لمتابعة الوضع البيئي في العقبة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أطلقت مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الاثنين، حملة لمتابعة الوضع البيئي في المدينة بالتعاون مع محافظة العقبة ومركز الرقابة والتنسيق المشترك، والإدارة الملكية لحماية البيئة (الشرطة البيئية)، ومديرية أشغال العقبة، وشركة تطوير العقبة.
وأكدت مدير مديرية البيئة في السلطة تغريد المعايطة، أن الحملة تأتي ضمن أنشطة وبرامج السلطة التي تنفذها المديرية في مختلف مناطق العقبة، لتعزيز رسالتها في الحفاظ على البيئة، مشيرةً إلى أن الحملة تستهدف تغطية الجوانب البيئية في شمال المدينة منطقتي "المعامل والحرّفية"،وجنوب المدينة المنطقة الصناعية الجنوبية.
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